EN VIVO
Temblor en México: últimos sismos reportados hoy sábado 20 de septiembre
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este sábado en todo el territorio mexicano; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
00:25 | ¿Cuál ha sido el terremoto más fuerte de la historia?
El sismo más fuerte de la historia registrado fue el 22 de mayo de 1960. El evento ocurrió en Valdivia, Chile y alcanzó una magnitud de 9,5. Fue tal la fuerza de este temblor que desencadenó erupciones volcánicas y un tsunami que arrasó ciudades a lo largo de la costa chilena y cruzó el océano Pacífico hasta Japón, Hawaii y Filipinas. Se calcula que dejó al menos 2000 víctimas fatales y dos millones de personas afectadas.
LA NACION
Más notas de Terremotos
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Cómo avanza el potencial huracán Gabrielle: su trayectoria y el posible impacto cerca de EE.UU.
- 2
Actualización de leyes migratorias en septiembre 2025: ¿Gavin Newsom firmará a favor de los latinos en California?
- 3
Ganó la lotería Powerball con ayuda de ChatGPT, pero se quedará sin un solo dólar por una decisión que sorprendió a todos
- 4
Quién es Karina Villa, la senadora estatal de Illinois con pasado migrante que enfrenta al ICE: “Una mancha en la historia”