en vivo
Temblor en México: últimos sismos reportados hoy viernes 24 de octubre
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este viernes en todo el territorio mexicano; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
Sismo a 70 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, Baja California Sur
- Latitud: 27.9
- Longitud: -111.934
- Profundidad: 3.3
- Magnitud: 4.1
- Localización: 70 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, Baja California Sur
¿Cuáles son los sismos más fuertes en la historia de Estados Unidos?
Los sismos más fuertes registrados en la historia de Estados Unidos son los siguientes:
- Terremoto de Alaska (1964): ocurrió el 27 de marzo de 1964 y tuvo una magnitud de 9,2. El epicentro del terremoto se ubicó en el centro-sur de Alaska. El movimiento sísmico y el posterior tsunami mataron a 139 personas.
- Terremoto de San Francisco (1906): sucedió el 18 de abril de 1906 y tuvo una magnitud de 7,9. El epicentro del terremoto se ubicó en la Bahía de San Francisco. El terremoto causó daños severos en San Francisco y otras partes de California, y provocó la muerte de más de 3000 personas.
- Terremoto de Charleston (1886): fue el 31 de agosto de 1886 y tuvo una magnitud de 7,3. El epicentro del terremoto se ubicó en Charleston, Carolina del Sur. El terremoto causó daños severos en esta ciudad y otras partes del estado y provocó la muerte de más de 600 personas.
- Terremoto de Long Beach (1933): ocurrió el 10 de marzo de 1933 y tuvo una magnitud de 6,4. El epicentro del terremoto se ubicó en Long Beach, California. Además de generar severos daños, provocó la muerte de más de 120 personas.
- Terremoto de Loma Prieta (1989): tuvo lugar el 17 de octubre de 1989 y su magnitud fue de 6,9. El epicentro del terremoto se ubicó en el Área de la Bahía de San Francisco, donde provocó la muerte de más de 60 personas.
LA NACION
Más notas de Terremotos
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Trump indulta al fundador de Binance, Changpeng Zhao, y reaviva las sospechas sobre sus vínculos con la industria cripto
- 2
Real Madrid vs. Barcelona: quién ganará el clásico español del domingo, según la inteligencia artificial
- 3
Quién gana las elecciones en Nueva York: los resultados del último debate de Mamdani y Cuomo, según las encuestas
- 4
Gavin Newsom reaccionó contra Trump ante el posible envío de la Guardia Nacional a San Francisco: “Lo demandaremos”