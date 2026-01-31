Temporada de taxes 2026: la herramienta para revisar cuándo se realiza el reembolso del IRS en EE.UU.

La temporada de impuestos en Estados Unidos ya comenzó. Muchos contribuyentes que presentaron su declaración anual se preguntan cuándo recibirán su reembolso, especialmente porque se prevé que este año sea hasta 25% mayor que en 2025.

Cuánto tarda el reembolso de impuestos del IRS por depósito directo

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) ha reducido de forma significativa el uso de cheques en papel, por lo que los contribuyentes deben proporcionar un número de cuenta y una ruta bancaria para recibir su reembolso mediante depósito directo, según informó Telemundo.

La temporada de pago de impuestos en Estados Unidos inicia en febrero y concluye en abril (Pexels/Nataliya Vaitkevich)

En promedio, los reembolsos se procesan dentro de los 21 días posteriores a la presentación de la declaración anual, aunque en algunos casos pueden depositarse antes.

No obstante, ciertas declaraciones que incluyen beneficios como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo o el Crédito Tributario Adicional por Hijo requieren una revisión adicional, por lo que el reembolso puede tardar más tiempo en emitirse.

En estos casos, los contribuyentes podrán comenzar a recibir sus reembolsos a partir del 2 de marzo de 2026.

La herramienta para verificar el estado del reembolso

Por lo general, el estatus del reembolso está disponible:

Dentro de las 24 horas posteriores a presentar la declaración de forma electrónica.

Hasta cuatro semanas después, si la declaración se envió en papel.

El IRS es la oficina encargada de los impuestos en Estados Unidos. (Foto AP/Patrick Semansky, Archivo)

Para quienes presentan declaraciones electrónicas de años anteriores, las actualizaciones suelen reflejarse en un plazo de tres a cuatro días.

Para verificar el estado con mayor precisión, el IRS pone a disposición la herramienta “Dónde está mi reembolso”, que permite consultar el estatus en tiempo real.

Para usarla, el contribuyente debe ingresar:

Número del Seguro Social o número de identificación individual del contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés).

Monto exacto del reembolso esperado, en dólares.

Año fiscal correspondiente.

Estado de la declaración.

Tras completar el proceso, el sistema mostrará uno de los siguientes estados:

Declaración recibida: el IRS recibió la declaración y la está procesando.

Reembolso aprobado: el reembolso fue autorizado y se prepara su emisión.

Reembolso enviado: el pago fue enviado al banco o por correo; puede tardar hasta cinco días en reflejarse en la cuenta bancaria o varias semanas si se trata de un cheque en papel.

También es posible consultar el estatus mediante la aplicación móvil IRS2Go, disponible todo el tiempo, excepto entre las 4.00 y 5.00 hs, cuando el sistema suele actualizarse.

Nueva ley puede congelar el reembolso de manera temporal

Una nueva ley firmada en 2025 por el presidente Donald Trump exige la modernización de los pagos electrónicos hacia y desde cuentas bancarias en Estados Unidos, lo que podría provocar un congelamiento temporal del reembolso, según The Hill.

Por un error, la nueva ley de impuestos puede congelar el reembolso de los contribuyentes (Unsplash)

Esta normativa aplica no solo a los reembolsos de impuestos federales, sino también a pagos del Seguro Social y del Departamento de Asuntos de Veteranos.

El Servicio de Defensa del Contribuyente (TAS, por sus siglas en inglés), organismo independiente dentro del IRS, explicó que los reembolsos pueden ser retenidos si el contribuyente:

No proporciona información bancaria

Ingresa datos incorrectos o inválidos para el depósito directo.

La dependencia aclaró que el contribuyente no recibirá su reembolso hasta que corrija la información bancaria o solicite explícitamente el pago mediante cheque en papel.