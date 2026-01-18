Child Tax Credit: cómo aplicar al crédito por hijo del IRS al declarar impuestos este 2026 en EE.UU.
La entidad encargada de los impuestos brinda apoyo a las familias cada año; solo deben cumplir con algunos requisitos
Los contribuyentes de Estados Unidos que realicen su declaración y cumplan las condiciones, pueden solicitar el Crédito Tributario por Hijos (Child Tax Credit, en inglés). Se trata de uno de los beneficios fiscales disponibles para familias en ese país en la temporada de impuestos 2026.
Child Tax Credit en Estados Unidos
El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) administra este crédito. Existen dos clasificaciones, según la página oficial de la entidad:
- Crédito Tributario por Hijos - No es reembolsable, solo permite a las personas reducir su pago de impuestos. El valor es de hasta 2200 dólares por cada hijo.
- El Crédito Tributario Adicional por Hijos— Permite que ciertos contribuyentes reciban un reembolso si este excede su obligación tributaria. Es de hasta US$1700 por hijo.
¿Quién califica para el Crédito Tributario por Hijos del IRS?
Para que una persona sea elegible para cualquiera de las dos categorías, se deben cumplir ciertos requerimientos.
- El contribuyente y el hijo deben tener un número de Seguro Social que sea válido para trabajar en EE.UU.
- El ingreso bruto ajustado (AGI) no debe superar los US$200 mil en declaraciones individuales ni los US$400 mil en declaraciones conjuntas. A partir de esos montos, el crédito comienza a reducirse.
- Tener un hijo con características calificables.
Las condiciones que debe cumplir el hijo son:
- Es menor de 17 años al final del año fiscal.
- No aporta más de la mitad de su propio sustento para el año fiscal.
- Ha vivido con el contribuyente durante más de la mitad del año fiscal.
- Es reclamado como dependiente en la declaración.
- Es ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o extranjero residente en EE.UU.
Para facilitar la verificación, el IRS dispone de una herramienta interactiva que permite confirmar la elegibilidad mediante una breve entrevista en línea.
Lo único a tener en cuenta es que la entrevista tiene una duración aproximada de 10 minutos.
Cómo aplicar al Child Tax Credit del IRS al declarar impuestos
El crédito se solicita al presentar la declaración federal de impuestos de 2026, que corresponde al ejercicio de 2025. El proceso general incluye:
- Identificar los formularios necesarios para demostrar el ingreso y los recibos deducibles (W-2, 1099 u otros).
- Completar el Formulario 1040.
- Adjuntar el Schedule 8812, que se utiliza específicamente para calcular y reclamar el Child Tax Credit y el Additional Child Tax Credit.
- Decidir en qué modalidad presentar la declaración: electrónica, en línea o por correo.
- Determinar si conviene presentar la deducción estándar o una declaración detallada.
- Verificar si hay alguna deuda que pagarle al IRS de impuestos anteriores.
- Presentar la declaración en la fecha límite establecida, o bien, pedir una prórroga para extender el plazo.
- Verificar que no haya errores en la información, ya que estos podrían retrasar el recibo del reembolso.
