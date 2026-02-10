Temporada de taxes: cómo solicitar el reembolso del IRS sin tener una cuenta bancaria

La temporada de impuestos en Estados Unidos ya comenzó y millones de personas deben presentar su declaración anual ante el Servicio Interno de Impuestos (IRS) para evitar multas y, en muchos casos, recibir un reembolso. Sin embargo, a partir de 2026, el proceso cambió: ya no se emiten cheques físicos, por lo que ahora se requiere una opción electrónica de pago, incluso para quienes no cuentan con una cuenta bancaria tradicional.

Cómo pedir el reembolso del IRS sin tener una cuenta bancaria en 2026

Tras una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en marzo de 2025, las agencias federales dejaron de emitir cheques en papel para reembolsos de impuestos, pagos del Seguro Social y beneficios para veteranos.

Hay varias opciones para pedir el reembolso en la temporada de impuestos en 2026 (Unsplash)

Ante ello, a partir de 2026, el IRS cambió el sistema de reembolsos a transferencias electrónicas de fondos (EFT, por sus siglas en inglés), como depósitos directos a cuentas bancarias, tarjetas de débito o crédito y billeteras digitales.

De acuerdo con CNBC, cerca del 5% de la población en Estados Unidos (unos 5,6 millones de personas) no tiene acceso a una cuenta bancaria, por lo que el IRS habilitó alternativas para recibir el dinero.

Algunas de las maneras en que los contribuyentes pueden obtener un reembolso del IRS sin tener una cuenta bancaria son:

Tarjetas de débito de prepago

Estas tarjetas no están vinculadas a una cuenta corriente tradicional, pero cuentan con seguro de la FDIC hasta por 250.000 dólares y pueden usarse donde se acepten tarjetas de crédito. Algunas opciones aceptadas por el IRS son:

Walmart MoneyCard

PayPal Debit Mastercard

Aplicaciones de pago móvil

Plataformas como PayPal y Venmo cuentan con números de cuenta y ruta bancaria, lo que permite recibir depósitos directos del reembolso. Además, algunas apps incluyen herramientas para presentar impuestos, como Cash App Taxes.

Cuentas bancarias “second chance”

Para quienes no califican a una cuenta tradicional por mal historial crediticio, existen cuentas de segunda oportunidad, como:

Chase Secure Banking , sin cargos por sobregiro

, sin cargos por sobregiro Chime Checking, sin tarifa mensual ni cargos por sobregiro

Cuánto tiempo tarda en el depósito directo de reembolso de impuestos

Los contribuyentes que presenten su declaración correspondiente al año fiscal 2025 deben proporcionar una ruta y número de cuenta para recibir el reembolso por depósito directo. Según Telemundo, el IRS tarda en promedio hasta 21 días en procesar y enviar el reembolso tras presentar la declaración electrónica.

La temporada de pago de impuestos en Estados Unidos inicia en febrero y concluye en abril (Pexels/Nataliya Vaitkevich)

No obstante, algunas declaraciones que incluyen el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo o el Crédito Adicional por Hijo requieren una revisión adicional, por lo que el pago podría emitirse hasta el 2 de marzo de 2026.

Cómo verificar el estado del reembolso del IRS

De manera general, el estado del reembolso de la declaración anual tarda un lapso de 24 horas después de presentar la declaración anual, cuando se hace de manera digital, y en un plazo de hasta cuatro semanas si se envió por correo tradicional.

La herramienta para conocer el estado del reembolso de la declaración de impuestos (Unsplash)

Para verificar el estado del reembolso, se puede utilizar la herramienta del IRS llamada Dónde está mi reembolso:

Número del Seguro Social o número de identificación individual del contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés)

El total exacto en dólares del reembolso previsto

El año fiscal

Estado de declaración

Luego de realizar dicho proceso, aparecerá una de las tres actualizaciones disponibles sobre el estatus del reembolso:

Declaración recibida: El IRS ha recibido la devolución y está en proceso.

Reembolso aprobado: La dependencia ha aprobado el reembolso y está en preparación para emitir en la fecha indicada.

Reembolso enviado: El IRS ha enviado el reembolso al banco o por correo. Pueden pasar cinco días hasta que aparezca en la cuenta bancaria o varias semanas hasta que el cheque llegue por correo.