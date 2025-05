“Tengo miedo”: recibió US$70.000 del Seguro Social de Estados Unidos y ahora le piden que los devuelva

Una mujer de Ohio enfrenta un reclamo del gobierno tras haber recibido durante años beneficios del Seguro Social que, según las autoridades, no le correspondían. Ruth Podmanik, de 65 años, recibió casi US$70.000 vinculados a la prestación de su difunto esposo y ahora la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) le exige que los devuelva. “¿Tendré que vender mi casa?”, se preguntó la viuda.

Un error con los pagos del Seguro Social: la razón de la confusión

El caso se remonta a 2012, cuando Ed Podmanik, el esposo de Ruth, falleció de leucemia. Antes de morir, el hombre estuvo sin trabajo durante cinco meses y durante ese período comenzó a cobrar beneficios por incapacidad. Sin embargo, cuando se reincorporó al mercado laboral, los pagos no se cortaron.

En una entrevista con News 5 Cleveland, su viuda explicó que él intentó varias veces detener esa situación: “Decía: ‘Ya volví al trabajo. ¿Por qué pasa esto?’“.

Años más tarde, Ruth se jubiló y solicitó el beneficio de viudez correspondiente. Fue entonces cuando recibió la notificación: el Seguro Social le reclamaba exactamente US$69.087 que supuestamente había cobrado por error.

La mujer se quejó porque nadie le había avisado de la situación. “Nunca me dijeron nada", dijo, y añadió que ahora no sabe qué hacer.

Cada año, miles de beneficiaron sufren retenciones por pagos equivocados Freepik/SSA

La falta de respuestas del Seguro Social

Ruth afirmó que intentó comunicarse con la SSA para resolver su situación, pero no obtuvo una respuesta concreta. “Hay días en que me siento aquí y lloro”, reconoció. “Yo no cometí el error. El gasto excesivo no fue culpa de mi esposo. Ellos cometieron un error”, dijo a Newsbreak.

La mujer reconoció que está preocupada, ya que no cuenta con ese dinero que le reclaman. “¿Tendré que vender mi casa?”, se preguntó angustiada. Su vivienda es su único bien, y no tendría dónde vivir si tiene que desprenderse de ella. “Tengo miedo”, señaló.

Aunque el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas sostiene que solo el 0,3% de los pagos del Seguro Social son incorrectos, la Oficina del Inspector General estimó que entre 2015 y 2022 se emitieron pagos indebidos por US$72.000 millones, detalló el medio citado.

Los cambios de la SSA impactarán en los cálculos de pagos del Seguro Social en 2025 Imagen de Freepik

Reclamos de la SSA: un error que se repite

Podmanik no es la única jubilada que enfrenta esta situación. La directora de la División de Servicios para Adultos y Personas Mayores del Condado de Cuyahoga, Natasha Pietrocola, le dijo a News 5 Cleveland que “cada año vemos un aumento en el volumen de personas que llaman y buscan ayuda”. Muchas de ellas expresan confusión respecto a los montos que deben devolver y cómo afectará eso sus ingresos mensuales.

En marzo, la SSA modificó su política para permitir la retención del 100% de los beneficios hasta saldar los sobrepagos. Esta medida provocó alarma entre miles de beneficiarios. Pietrocola advirtió: “Para algunas personas, si reciben un recorte del 50% o más de sus ingresos mensuales, eso tendrá consecuencias devastadoras para su capacidad de subsistir”.

Frente al reclamo público, la agencia ajustó su postura y anunció que, en lugar de retener el total del cheque, aplicará un máximo del 50%.