Tenía una videollamada importante de trabajo y su perro lo arruinó todo

escuchar

Durante la pandemia de Covid y ante los retos que implicaba el contacto físico, las tecnologías tuvieron un papel principal y reformularon las formas de comunicación. En los trabajos, las videollamadas se volvieron parte de las actividades cotidianas y llegaron para quedarse. Aun así, no están exentas de incidentes. Eso fue lo que le ocurrió a una joven británica, que estaba en una reunión importante cuando su perro hizo unos ruidos tan extraños que la dejaron perpleja.

La usuaria @myphdexperience publicó el video del momento en su cuenta TikTok y divirtió a la comunidad virtual. “Mi perro vomitó en el fondo mientras yo hablaba para una audiencia de 30.000 personas en vivo”, declaró la mujer. Al parecer, el animal tenía problemas estomacales y vomitó sus alimentos en un momento crucial para su dueña.

Aunque la tiktoker cuenta su anécdota con gracia, en ese instante no sabía cómo actuar. “Científicos de primera clase y premios Nobel”, detalló sobre los que estaban conectados en la llamada. Según se advierte en el clip, ella hablaba sobre su trabajo mientras detrás comienzan a escucharse los ruidos producidos por el can.

Una mujer fue avergonzada por su perro durante una videollamada laboral

En ese momento, la mente de la creadora de contenido quedó en blanco. Su semblante también la delató, porque no sabía si los demás escuchan lo mismo que ella. “Ya ni siquiera puedo verlo (el clip) porque me estremezco mucho”, afirmó.

El video generó furor entre la comunidad virtual y suma hasta el momento un total de 2,2 millones de reproducciones. Miles de personas comentaron e incluso le dieron recomendaciones de cómo actuar si vuelve a estar en una situación similar. Otros se burlaron de la situación al decir que el perro había hecho sonidos de ultratumba: “Este video todavía me hace reír como la primera vez”; “Probablemente yo habría sido más honesto y me hubiera disculpado por el vómito del perro”; “Estoy llorando de risa”; “Los ruidos más extraños que han salido de un perro”; “Dios mío, suena como un exorcismo”, escribieron.

En ese sentido, la mujer decidió aclarar la razón por la que no se había disculpado en su conferencia. Como el animal no estaba en la misma habitación que ella, no sabía si los demás también lo oían y no quería interrumpir su participación sin estar segura. No obstante, la grabación de la reunión le reveló la verdad.

Una videollamada puede estar plagada de accidentes o imprevistos Shutterstock - Shutterstock

Consejos para tener una videollamada sin interrupciones

Como llegaron para quedarse y son parte de las dinámicas habituales de muchas empresas, hay algunas recomendaciones que se pueden tomar en cuenta al momento de hacer una videollamada y así evitar contratiempos o ruidos extraños:

Avisar a todos los miembros del hogar que se tendrá una conexión importante, para que nadie interrumpa.

Siempre comprobar si está encendido o apagado el micrófono, para evitar decir algo imprudente en el momento equivocado.

Tener a la mano todo lo que se necesita antes de iniciar la conferencia para no sufrir desconexiones.

No tener distracciones cerca del espacio donde se realizará la llamada.

Alejar cualquier artículo que pueda hacer ruido.

LA NACION