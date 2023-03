Le criticaron las cejas, se hizo un tratamiento y sorprendió a sus seguidores: “Esperaba lo peor”

escuchar

La moda está en constante cambio. Si bien antes muchos amaban las cejas muy marcadas, ahora las tendencias apuntan a estilos más naturales y definidos. En redes sociales, como TikTok, destacan múltiples ejemplos. En algunos casos, los usuarios no se guardan nada y dejan sus comentarios, desde los halagos hasta las críticas. Para una joven, esto fue especialmente útil, dado que decidió hacerle caso a una persona que le dejó una recomendación: “Literalmente es la mejor crítica constructiva que he recibido en mi vida”.

La usuaria @keelyamelia suele compartir en TikTok consejos de moda y maquillaje mientras publica momentos de su vida diaria. En un reciente posteo, reveló cómo fue que cambió su aspecto con un tratamiento de belleza que se hizo en las cejas, todo motivado por el consejo de una seguidora.

El clip dura tan solo unos segundos, pero fueron suficientes para dejar una huella en la comunidad virtual, ya que suma más de 32,4 millones de reproducciones. Frente a la cámara, la creadora de contenido primero escondió sus cejas y dejó una dedicatoria: “Este video es para la chica que me envió un mensaje en el que dijo que no me las hacía muy bien y que me sugirió que me vería mucho mejor si me laminaba mis cejas en una estética”.

Una influencer mostró cómo fue el resultado de su tratamiento de cejas

Inmediatamente, la tiktoker de casi un millón de seguidores descubrió su frente y lució sus cejas completamente renovadas. “Te debo la vida”, terminó.

En los comentarios, hubo quienes aplaudieron su actitud. En tanto que otros la apoyaron por su look. Asimismo, destacaron los que aprovecharon el espacio para hacer sus propias recomendaciones de belleza y contar sus experiencias. “Así es como me sentí después de que finalmente lo hice también”; “Dios mío, esperaba lo peor y viniste aquí y me diste lo mejor”; “Sinceramente, me encantan las críticas constructivas. Cuando las personas realmente intentan ayudarte y no herir tus sentimientos”, fueron algunas de las opiniones.

¿Qué es el laminado de cejas y por qué es tenencia?

Los tratamientos para cejas no son nuevos y también han cambiado según la época y los gustos. En los 2000, por ejemplo, llevar finita esa parte del rostro era lo ideal. No obstante, en la actualidad modelos como Cara Delevingne cambiaron por completo el panorama. Uno de los últimos favoritos es el laminado. Según detalló la experta en belleza Joey Healy a la revista de moda ELLE, se trata de un tratamiento químico, cuyo objetivo es “eliminar cualquier rizo, torcedura o textura” para hacer que los vellos queden planos y rectos durante seis a ocho semanas.

El laminado de cejas puede durar de seis a ocho semanas healthline.com

“Es la misma solución que las personas usan para los permanentes de pestañas”, explicó la especialista. Este proceso debe diferenciarse del microblanding, que sí es permanente si se le da el mantenimiento ideal.

Aunque el laminado de cejas no es un tratamiento peligroso, Healthline sugiere tomar en cuenta los efectos secundarios:

Hinchazón

Enrojecimiento

Descamación

Picor

Bultos

Por lo tanto, recomiendan primero hablar con un especialista, sobre todo si se tiene una piel muy sensible.

