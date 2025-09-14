Terence 'Bud' Crawford hace historia al destronar a 'Canelo' Álvarez

LAS VEGAS (AP) — Terence Crawford se convirtió en el primer boxeador en unificar los títulos de tres divisiones diferentes, tras imponerse el sábado por decisión unánime a Saúl "Canelo" Álvarez para apoderarse de los cetros de los supermedianos.

Ante una multitud récord de 70.482 espectadores, dos jueces otorgaron a Crawford (42-0 con 31 nocauts) el triunfo con puntuaciones de 115-113. El tercero dio también como ganador a Crawford, por 116-112.

The Associated Press tuvo una anotación de 118-110, también a favor del púgil de 37 años, originario de Omaha, Nebraska.

Crawford, quien subió dos categorías de peso, se arrodilló incluso antes de que se anunciara la decisión y lloró después de ser declarado ganador.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.