LA NACION

Terence 'Bud' Crawford hace historia al destronar a 'Canelo' Álvarez

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Terence 'Bud' Crawford hace historia al destronar a 'Canelo' Álvarez
Terence 'Bud' Crawford hace historia al destronar a 'Canelo' ÁlvarezDavid Becker - FR170737 AP

LAS VEGAS (AP) — Terence Crawford se convirtió en el primer boxeador en unificar los títulos de tres divisiones diferentes, tras imponerse el sábado por decisión unánime a Saúl "Canelo" Álvarez para apoderarse de los cetros de los supermedianos.

Ante una multitud récord de 70.482 espectadores, dos jueces otorgaron a Crawford (42-0 con 31 nocauts) el triunfo con puntuaciones de 115-113. El tercero dio también como ganador a Crawford, por 116-112.

The Associated Press tuvo una anotación de 118-110, también a favor del púgil de 37 años, originario de Omaha, Nebraska.

Crawford, quien subió dos categorías de peso, se arrodilló incluso antes de que se anunciara la decisión y lloró después de ser declarado ganador.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Así es la antigua casa de Ricky Martin que se vende por US$49 millones
    1

    Así es la antigua casa de Ricky Martin en Los Ángeles que salió a la venta por US$49 millones

  2. Los “quarter dollars” de EE.UU. que superan miles de dólares en subastas
    2

    Monedas de 25 centavos valiosas: los “quarter dollars” de EE.UU. que superan miles de dólares en subastas

  3. Las probabilidades de que la Niña llegue a California en octubre
    3

    Temporada de lluvia: estas son las probabilidades de que la Niña llegue a California en octubre

  4. Cómo es la nueva casa prefabricada de lujo que vende Amazon
    4

    Cómo es la nueva casa prefabricada de lujo que vende Amazon por menos de 15.000 dólares

Cargando banners ...