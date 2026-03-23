Abril llega con cambios en el Uscis: trámites y formularios que tendrán nuevas reglas desde el día 1

A partir de abril, entrarán en vigor nuevos cambios para los trámites con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. La agencia ya no aceptará ciertos formularios y actualizará algunas tarifas. Además, comenzará el período en el que los beneficiarios del programa de visas H-2B del segundo semestre de este año fiscal pueden aceptar trabajos.

Los formularios que ya no aceptará el Uscis a partir de abril

La agencia que procesa los trámites migratorios anunció cambios en los métodos y formularios de pago para las solicitudes en papel. Estos nuevos requisitos deberán cumplirse, salvo que el solicitante califique para una exención.

Junto con este cambio, a partir del 1° de abril, una nueva edición estará vigente para el Formulario I-129, Solicitud para Trabajador No Inmigrante.

Desde abril, estará vigente en el sitio web del Uscis una nueva edición del Formulario I-129, Solicitud para Trabajador No Inmigrante Citizen Path - Citizen Path

La nueva versión publicada el pasado 27 de febrero permite a los empleadores presentar un pedido en nombre de un trabajador no inmigrante que llega a EE.UU. temporalmente para prestar servicios, realizar trabajos o recibir capacitación.

Los extranjeros deben estar incluidos en una de las siguientes categorías:

H-1B

H-2A

H-2B

H-3

L-1

O-1

O-2

P-1

P-1S

P-2

P-2S

P-3

P-3S

Q-1

R-1

Las solicitudes que se presenten con la versión anterior del formulario (emitida el 20/01/25) serán rechazadas por la agencia, sin excepciones.

Por otra parte, el 23 de marzo pasado el Uscis publicó una nueva edición del Formulario G-1055, Tabla de Tarifas.

Este cambio actualiza la cantidad de dinero que deben pagar los migrantes y empleadores para presentar una solicitud.

Por ello, cuando inician un proceso migratorio, las personas deben estar atentas y abonar el nuevo monto; de lo contrario, se rechazará la petición.

Los trámites del Uscis que tienen actualizaciones en abril

El 1° de abril inicia la segunda mitad del año fiscal del programa para trabajadores temporales no agrícolas H-2B.

Este permite que empleadores de Estados Unidos contraten trabajadores extranjeros para empleos temporales no agrícolas, cuando no hay suficientes empleados estadounidenses disponibles.

Según el anuncio en el sitio web de la agencia, a finales de enero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Trabajo (DOL) anunciaron conjuntamente una regla final temporal que aumenta el límite de las visas de no inmigrante H-2B en hasta 64.716 adicionales para el año fiscal 2026.

Los peticionarios de trámites migratorios deben estar atentos a la actualización de tarifas que comenzará a regir el 1° de abril 123RF - 123RF

El 10 de marzo de 2026 se agotó el cupo para la cantidad disponible para la segunda mitad del año fiscal.

Estas visas están disponibles para extranjeros que tienen fechas de comienzo en el empleo en o después del 1° de abril y antes del 1° de octubre.

Generalmente, los trabajadores que están en EE.UU. con la visa y extienden su estadía, cambian de empleadores o cambian los términos y condiciones de su empleo, no están sujetos a la cantidad máxima reglamentaria.

Además, el cónyuge e hijos de trabajadores H-2B clasificados como no inmigrantes H-4 tampoco son contados hacia el límite máximo.

Las peticiones para los siguientes tipos de empleados están exentas del tope:

Trabajadores, técnicos o supervisores de procesamiento de huevas de pescado.

Trabajadores que ejercen labores o servicios en la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte (CNMI) o Guam hasta el 31 de diciembre de 2029.

El cambio en el pago de trámites del Uscis que entra en vigor en junio

Desde junio de 2026, los migrantes que quieran pagar sus trámites con tarjeta de crédito deberán adjuntar un formulario actualizado, que cuenta con modificaciones en campos clave.

USCIS Forms How To Pay Your Filing Fees!

La actualización corresponde a la nueva edición del Formulario G-1450, Autorización para transacciones con tarjeta de crédito. Esta versión renovada incluye: