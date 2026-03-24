Buenas noticias para Texas: Abbott festeja y dice que Dallas–Fort Worth lidera la nueva economía de EE.UU.

El gobernador Greg Abbott se presentó ante un auditorio de ejecutivos, inversores y líderes corporativos en Fort Worth para reivindicar el modelo económico de Texas como referencia nacional. En un formato de conversación frente a cámara (conocido como fireside chat) afirmó que el corredor Dallas–Fort Worth ya no aspira a competir con los grandes centros financieros e industriales de Estados Unidos: los supera.

Por qué Texas atrae más empresas que California e Illinois, según Abbott

En el centro de su mensaje, Abbott destacó tres pilares que, según el gobernador, explican la llegada sostenida de grandes corporaciones y startups al estado: una carga impositiva entre las más bajas del país, un marco regulatorio que no frena la inversión y una fuerza laboral en expansión.

Los sectores que más crecen en la región son los semiconductores, la movilidad avanzada y la manufactura de precisión, áreas que Texas disputa hoy a California e Illinois con resultados concretos.

En los últimos cinco años, compañías como Tesla, Oracle, Hewlett Packard Enterprise y Charles Schwab trasladaron sus sedes principales a Texas.

El corredor Dallas–Fort Worth concentra hoy más de 24 de las empresas Fortune 500 con operaciones relevantes en el estado, una cifra que el propio Abbott citó ante el auditorio como evidencia de que el modelo funciona.

Para el gobernador, no se trata de una tendencia pasajera, sino de un reordenamiento estructural de la economía estadounidense.

El modelo Texas: impuestos bajos, regulación flexible y fuerza laboral en crecimiento

Abbott dedicó una parte central de su presentación a explicar qué diferencia a Texas del resto.

Sin impuesto estatal sobre la renta personal, con una regulación ambiental y laboral que el gobernador describió como “racional y no punitiva” y con una población que crece a un ritmo superior al doble de la media nacional, el estado ofrece condiciones que, según Abbott, ningún otro puede replicar en el corto plazo.

Dallas–Fort Worth: el nuevo Silicon Valley del sur de Estados Unidos gov.texas.gov

Para las empresas de manufactura avanzada, dijo, Texas representa hoy la combinación más eficiente entre costo operativo y acceso a talento calificado en todo el país.

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Abbott cerró su intervención con una convocatoria directa a compañías de todo el mundo: instalarse en Texas, dijo, no es una apuesta, sino una decisión estratégica.

El gobernador Greg Abbott promovió al estado como el mejor lugar para invertir Greg Abbott

“Texas es la hoja de ruta para el futuro económico de Estados Unidos”, afirmó ante el auditorio.

Para el gobernador, el corredor Dallas–Fort Worth representa hoy lo que Silicon Valley fue en los años noventa: el lugar donde se define la próxima economía.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.