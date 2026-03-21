Avanza en Nueva York: el proyecto de ley que limitaría la cantidad de productos en el autopago de supermercados

Con el objetivo de reducir robos en los comercios, los legisladores analizan un proyecto de ley en Nueva York que limitaría a 15 la cantidad de productos con los que se puede hacer uso del autopago en los supermercados y farmacias. Además, exigiría que los negocios dispongan de un empleado cada tres cajas, e impondría multas económicas progresivas a las empresas que no respeten la medida.

En Nueva York: se limitaría la cantidad de productos en el autopago de supermercados y farmacias

Presentada por la concejala Amanda Farias, demócrata por el Bronx, la legislación apunta a introducir nuevas medidas con el fin de combatir el robo minorista en la ciudad de Nueva York. El impacto más importante ocurriría en las cajas de autopago, en donde se limitaría el número de productos a 15 por cliente.

El proyecto de ley afectará a los clientes que utilicen las cajas de autopago en supermercados y farmacias con el objetivo de reducir los robos en los comercios Freepik

De acuerdo con un informe de LendingTree, más de uno de cada cuatro compradores admitió haber robado algún artículo al utilizar este sistema. Para abordar esta problemática, además del límite de productos, la ley impondría las siguientes medidas en los supermercados:

Supervisión constante: se debe asignar al menos a un empleado para monitorear el área de autopago en todo momento mientras esté en funcionamiento. Esta persona no puede tener otras responsabilidades que interfieran con la vigilancia directa.

se debe asignar al menos a un empleado para monitorear el área de autopago en todo momento mientras esté en funcionamiento. Esta persona que interfieran con la vigilancia directa. Número de personal: si un establecimiento opera cuatro o más cajas, debe mantener una proporción de al menos un trabajador por cada tres estaciones .

si un establecimiento opera cuatro o más cajas, debe mantener una proporción de al menos . Alcance de la norma: aplica a farmacias (incluye cualquier tienda minorista que contenga un negocio de este tipo) y tiendas de venta de alimentos. Estas últimas se definen como comercios de más de 15.000 pies cuadrados (1400 metros cuadrados) que venden principalmente alimentos para consumo fuera del local, o de más de 85.000 pies cuadrados (7900 metros cuadrados) con al menos un 10% de su área dedicada a la venta de comida.

Las sanciones que establece el proyecto de ley en Nueva York que afectaría a supermercados

El texto legislativo indica que las sanciones por infringir la ley se desarrollarán de la siguiente manera:

Multas civiles: el incumplimiento conllevaría una sanción de 100 dólares por cada empleado de la sucursal presente al momento de la infracción.

el incumplimiento conllevaría una sanción de de la sucursal presente al momento de la infracción. Penalidad por reincidencia: por cada día que la violación no se corrija, la multa aumentaría en US$100 adicionales por trabajador (basado en el número de empleados del día original), hasta un límite de US$1000 por cada uno por día.

por cada día que la violación no se corrija, la multa aumentaría en US$100 adicionales por trabajador (basado en el número de empleados del día original), hasta un límite de US$1000 por cada uno por día. Autoridad de aplicación: el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés) sería el encargado de hacer cumplir la ley y emitir las regulaciones necesarias.

A su vez, la propuesta prohibiría explícitamente cualquier represalia, reducción de compensación o despido contra los trabajadores que busquen hacer cumplir estas normas.

Qué pasará con el proyecto de ley que avanza en Nueva York y limitaría la cantidad de productos en el autopago

El proyecto, introducido el pasado 10 de marzo, todavía debe debatirse en el Comité. En caso de aprobarse, entraría en efecto un año después de su aprobación oficial. No obstante, para el 1° de marzo de 2027, el comisionado deberá haber desarrollado materiales educativos y de divulgación sobre estas nuevas normativas en el sitio web del departamento.

La ley busca responder a una problemática acuciante. El informe de LendingTree refleja que si bien el 55% de los estadounidenses prefiere las cajas de autopago por su rapidez y comodidad, el 69% de quienes las usan cree que facilitan los hurtos.

La mayoría de los estadounidenses prefiere las cajas de autopago en los supermercados, aunque reconocen que facilitan los robos Freepik

Además del hurto intencional, el 36% de los usuarios de autopago reconoció haberse llevado accidentalmente un artículo sin escanear.

“Esto es simplemente para ayudar a abordar algunos de los problemas reales que estamos viendo en nuestras comunidades”, expresó la concelaja Farias en diálogo con Pix11. En esa línea, enfatizó la importancia de la regulación que exige a los supermercados colocar a más trabajadores a vigilar el proceso.

“Lo más lógico es que cuantos más trabajadores haya en la tienda, más gente podrá vigilar, lo cual disuade a quienes piensan en robar”, concluyó Farias.