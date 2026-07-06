“No hay mucho que debatir”. La reacción del DT de EE.UU. a la decisión de la FIFA que Trump celebró en pleno mundial

El entrenador argentino de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, defendió la decisión de la FIFA, que celebró el presidente Donald Trump, sobre Folarin Balogun, el goleador del equipo que fue expulsado en el último encuentro ante Bosnia y Herzegovina. La resolución le permitirá estar presente en el duelo por los octavos de final.

Pochettino habló de la intervención de Trump en la decisión de la FIFA sobre Balogun

El domingo 5 de julio, mientras se disputaba la segunda jornada de los octavos de final, la FIFA decidió no aplicar una suspensión a Balogun por la tarjeta roja, por lo que podrá jugar el ‌partido de este lunes contra Bélgica en Seattle. En conferencia de prensa, Pochettino respaldó la medida.

El goleador de EE.UU. recibió una tarjeta roja contra Bosnia, pero el llamado de Trump consiguió que suspendieran la sanción @balogun/archivo

“Para mí, no hay mucho que debatir aquí, aunque entiendo la perspectiva de Bélgica y el punto de vista de Rudi”, expresó a los periodistas, citado por The Athletic.

Previamente, Rudi García, entrenador de Bélgica, había criticado la rectificación de última hora, que aplazará la sanción un año.

“Entiendo por qué la gente confunde las cosas. Siempre lo hacen, porque a menudo hay una agenda para mezclarlas, pero en este caso, no creo que sea correcto”, agregó luego sobre la controversia.

Además, el entrenador sostuvo que el equipo damnificado fue finalmente el seleccionado estadounidense.

“Si alguien salió perjudicado en toda esta situación, fue EE.UU. ¿Acaso alguien puede justificar la idea de que no fuimos castigados? Es decir, ¿jugar 30 o 35 minutos con un jugador menos en un partido de eliminación directa del Mundial? No es que nos estemos beneficiando”, analizó.

En esa línea, aseguró que no existió “ningún beneficio extraordinario”, y concluyó: “En definitiva, no somos las víctimas, pero tampoco somos los villanos de esta historia”.

En relación al presunto llamado que Trump hizo para que se le perdonara la tarjeta roja a Balogun, el entrenador argentino señaló: “El poder del deporte. Es asombroso. No me sorprende que el presidente haya intervenido. Vengo de un país donde el fútbol es casi una religión. No me sorprende que ese sentimiento haya crecido tan rápidamente”.

Al conocer la decisión, el presidente republicano celebró con un mensaje en su cuenta en Truth Social. “¡Gracias FIFA por hacer lo que era correcto y dar marcha atrás con una gran injusticia!”, escribió el domingo.

La importancia de Balogun como goleador de EE.UU. en el Mundial 2026

En los cinco partidos que jugó el seleccionado estadounidense en este Mundial, la presencia de Balogun fue determinante para muchos de los duelos. Con tres anotaciones, es actualmente el máximo goleador del equipo y su desempeño fue crucial para las victorias frente a Paraguay, en el debut, y Bosnia y Herzegovina, en dieciseisavos de final, con goles en ambas instancias.

En el complemento del último cruce, el delantero fue expulsado por pisar el tobillo del bosnio Tarik Muharemovic. La decisión fue tomada luego de una revisión del VAR, que fue criticada por el entrenador argentino.

Trump celebró la polémica decisión de la FIFA con un mensaje en redes sociales en el que sostuvo que se volvió atrás "con una gran injusticia" @realDonaldTrump

Antes del veredicto de la FIFA sobre su sanción, Pochettino había cuestionado la expulsión. “Para mí nunca es tarjeta roja. Lo vi después en la televisión y nunca vi la intención. Una acción normal de fútbol ocurrió por un accidente“, expresó en la rueda de prensa tras el triunfo.

El futbolista de Brooklyn nunca vivió en EE.UU., pero nació allí y obtuvo la ciudadanía. En 2023, el delantero decidió defender los colores del país norteamericano, pese a que creció y se formó futbolísticamente en Londres.

Cuándo juega EE.UU. por los octavos de final del Mundial 2026

Después de la victoria ante Bosnia, EE.UU. disputará este lunes los octavos de final de la Copa del Mundo. El duelo frente a Bélgica comenzará a las 20 hs (hora del Este de EE.UU.) en el Estadio Seattle, según el cronograma oficial de la organización.

Goles de EE.UU. vs. Bosnia por el Mundial 2026 | El equipo de Pochettino pasó a octavos de final

El vencedor del enfrentamiento jugará los cuartos de final el viernes 10 de julio en el Estadio Los Ángeles, en California, frente al ganador entre Portugal y España.