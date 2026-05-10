Dónde entregan comida gratis en Texas en la semana del 11 al 15 de mayo del 2026: hora y requisitos para los alimentos
En Houston, Dallas, Austin y Fort Worth habrá programas de desayuno, almuerzo y distribución de comida
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Entre el 11 y el 15 de mayo, los residentes de Texas que atraviesan dificultades para comprar alimentos podrán recibir productos frescos, comidas calientes y paquetes gratuitos en distintas ciudades del estado. Las jornadas de asistencia funcionarán mediante despensas comunitarias, iglesias y universidades con operativos distribuidos en Houston, Dallas, Austin, San Antonio y Fort Worth.
¿Dónde entregarán comida gratis en Houston?
En Houston funcionarán despensas comunitarias, comedores y distribuciones móviles durante toda la semana.
Algunas organizaciones atenderán con sistema drive-thru de atención para vehículos, mientras que otras permitirán el retiro presencial de alimentos, explicó North Texas Food Bank, que recopila la información de todos estos centros.
|Organización
|Dirección
|Día
|Horario
St. Joseph Catholic Church
1505 Kane St.
martes y jueves
9 a 13 hs
Impact Houston Food Pantry
1704 Weber St.
martes
8.30 a 10.30 hs
Martha’s Kitchen Meal Site
322 S Jensen Dr.
lunes a viernes
11.30 a 12.30 hs
Guadalupe Family Assistance Center
326 S Jensen Dr.
martes a jueves
9 a 12 hs
Jordan Grove Food Pantry
2814 Live Oak St.
miércoles
9.30 a 12.30 hs
Heights Interfaith Ministries
3523 Beauchamp St.
jueves
16 a 18 hs
Casa Juan Diego también mantendrá entregas con retiro en vehículo y atención presencial. La distribución para automóviles funcionará el martes de 7.30 a 11 hs, mientras que el acceso peatonal estará disponible jueves y sábado de 9 a 11 hs.
Distribuciones gratuitas en Dallas y alrededores
Dallas concentrará una de las mayores cantidades de operativos alimentarios de la semana. Catholic Charities Dallas informó que sus despensas móviles recorrerán distintos puntos del área metropolitana con alimentos frescos y productos no perecederos.
|Lugar
|Dirección
|Día
|Horario
Our Lady of San Juan de Lagos
2601 Singleton Blvd.
lunes 11
9 hs
Sunset Baptist Church
721 Manning St., Grand Prairie
martes 12
9 hs
Vickery Meadow Youth Development Foundation
7110 Holly Hill Dr.
martes 12
9 hs
Gaston Christian Center
8515 Greenville Ave.
miércoles 13
9 hs
Faith Fellowship Missionary Baptist Church
4205 S Robinson Rd., Grand Prairie
jueves 14
9 hs
CSL Plasma
6515 Abrams Rd.
viernes 15
13 hs
Además de estas jornadas móviles, distintas despensas permanentes continuarán abiertas durante la semana. Aunt Bette’s Community Pantry distribuirá alimentos lunes y miércoles de 9 a 11 hs, mientras que The Stewpot atenderá de lunes a viernes entre las 9 y las 15 hs.
Según Catholic Charities Dallas, pueden acceder a los programas de alimentos familias que reciben beneficios gubernamentales como:
- Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).
- Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés).
- Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).
- Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP, por sus siglas en inglés).
- Medicare.
- Medicaid.
A su vez, hogares que cumplen con las Pautas Federales de Pobreza, personas afectadas por desastres naturales o situaciones de falta de vivienda. “La organización indica que no exige comprobantes para acceder a estos servicios.
¿Qué servicios gratuitos funcionarán en Austin?
La capital texana tendrá programas de desayuno, almuerzo y distribución de productos básicos en centros comunitarios, escuelas y organizaciones religiosas.
|Organización
|Servicio
|Día
|Horario
Trinity Center
Desayuno
lunes a viernes
9 a 9.30 hs
Austin Baptist Chapel
Desayuno y almuerzo
lunes a viernes
9.30 a 12.30 hs
Caritas of Austin
Comidas y alimentos
Todos los días
11 a 12.30 hs
Micah 6
Despensa y comidas
jueves
17.30 a 19 hs
Cristo Rey Social Ministries
Distribución de alimentos
jueves
12.15 a 14.30 hs
Serafina Pantry en Ladybird
Entrega de alimentos
lunes a viernes
8 a 16 hs
Zavala Elementary School también mantendrá activo su programa Feeding Futures School Pantry el martes de 9 a 12 hs.
Entregas alimentarias en Fort Worth
En Fort Worth participarán iglesias, centros comunitarios y despensas móviles con horarios distribuidos entre la mañana y la tarde.
|Organización
|Dirección
|Día
|Horario
First Street Methodist Mission
801 W 1st Street
miércoles y jueves
10.30 a 12 hs
Broadway Baptist Church
305 W Broadway
viernes
9 a 15 hs
Recovery Resource Council
2700 Airport Fwy
lunes y miércoles
10 a 15 hs
Central Christian Church
3205 Hamilton Ave
martes y jueves
10 a 14 hs
Christ the King Church
1112 Eagle Dr
miércoles
9.30 a 12 hs
Travis Ave Baptist Church
800 W Berry
viernes
7 a 9 hs
Las jornadas comunitarias y las despensas con servicio para autos
Dallas College y el North Texas Food Bank confirmaron nuevas actividades gratuitas de asistencia alimentaria abiertas para toda la comunidad. La institución explicó que no será necesario registrarse previamente para participar en las entregas.
Las jornadas “Drive-Thru Pantry” permitirán retirar frutas, verduras, leche y otros productos frescos sin bajar del vehículo. El operativo del martes 12 de mayo funcionará desde las 10 hs en el campus North Lake. La distribución se realizará por orden de llegada y podrá modificarse por cuestiones climáticas.
Por otra parte, los “Community Pantry Days” se desarrollarán el viernes 15 de mayo de 9 a 17 hs en distintos campus de Dallas College. Durante esa jornada, cualquier persona podrá retirar refrigerios, comidas y otros alimentos gratuitos, incluso si no es estudiante. También habrá roperos comunitarios para retirar hasta cinco prendas de vestir sin costo por mes.
|Campus participante
|Ubicación
Brookhaven
Edificio J, sala J104
Cedar Valley
Edificio B, sala B116
Eastfield
Edificio B, sala B1702
Mountain View
Edificio S, sala S1016
North Lake
Edificio A, sala A262
Richland
El Paso Hall, sala E030
Dallas College indicó que el campus El Centro no participará en las jornadas comunitarias de mayo.
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