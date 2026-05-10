Dónde entregan comida gratis en Texas en la semana del 11 al 15 de mayo del 2026: hora y requisitos para los alimentos

Entre el 11 y el 15 de mayo, los residentes de Texas que atraviesan dificultades para comprar alimentos podrán recibir productos frescos, comidas calientes y paquetes gratuitos en distintas ciudades del estado. Las jornadas de asistencia funcionarán mediante despensas comunitarias, iglesias y universidades con operativos distribuidos en Houston, Dallas, Austin, San Antonio y Fort Worth.

¿Dónde entregarán comida gratis en Houston?

En Houston funcionarán despensas comunitarias, comedores y distribuciones móviles durante toda la semana.

Algunas organizaciones atenderán con sistema drive-thru de atención para vehículos, mientras que otras permitirán el retiro presencial de alimentos, explicó North Texas Food Bank, que recopila la información de todos estos centros.

Houston mantendrá operativos con retiro presencial y sistema “drive-thru” durante toda la semana Magnific

Organización Dirección Día Horario St. Joseph Catholic Church 1505 Kane St. martes y jueves 9 a 13 hs Impact Houston Food Pantry 1704 Weber St. martes 8.30 a 10.30 hs Martha’s Kitchen Meal Site 322 S Jensen Dr. lunes a viernes 11.30 a 12.30 hs Guadalupe Family Assistance Center 326 S Jensen Dr. martes a jueves 9 a 12 hs Jordan Grove Food Pantry 2814 Live Oak St. miércoles 9.30 a 12.30 hs Heights Interfaith Ministries 3523 Beauchamp St. jueves 16 a 18 hs

Casa Juan Diego también mantendrá entregas con retiro en vehículo y atención presencial. La distribución para automóviles funcionará el martes de 7.30 a 11 hs, mientras que el acceso peatonal estará disponible jueves y sábado de 9 a 11 hs.

Distribuciones gratuitas en Dallas y alrededores

Dallas concentrará una de las mayores cantidades de operativos alimentarios de la semana. Catholic Charities Dallas informó que sus despensas móviles recorrerán distintos puntos del área metropolitana con alimentos frescos y productos no perecederos.

Lugar Dirección Día Horario Our Lady of San Juan de Lagos 2601 Singleton Blvd. lunes 11 9 hs Sunset Baptist Church 721 Manning St., Grand Prairie martes 12 9 hs Vickery Meadow Youth Development Foundation 7110 Holly Hill Dr. martes 12 9 hs Gaston Christian Center 8515 Greenville Ave. miércoles 13 9 hs Faith Fellowship Missionary Baptist Church 4205 S Robinson Rd., Grand Prairie jueves 14 9 hs CSL Plasma 6515 Abrams Rd. viernes 15 13 hs

Además de estas jornadas móviles, distintas despensas permanentes continuarán abiertas durante la semana. Aunt Bette’s Community Pantry distribuirá alimentos lunes y miércoles de 9 a 11 hs, mientras que The Stewpot atenderá de lunes a viernes entre las 9 y las 15 hs.

Según Catholic Charities Dallas, pueden acceder a los programas de alimentos familias que reciben beneficios gubernamentales como:

Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés).

Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).

Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP, por sus siglas en inglés).

Medicare.

Medicaid.

A su vez, hogares que cumplen con las Pautas Federales de Pobreza, personas afectadas por desastres naturales o situaciones de falta de vivienda. “La organización indica que no exige comprobantes para acceder a estos servicios.

¿Qué servicios gratuitos funcionarán en Austin?

La capital texana tendrá programas de desayuno, almuerzo y distribución de productos básicos en centros comunitarios, escuelas y organizaciones religiosas.

Organización Servicio Día Horario Trinity Center Desayuno lunes a viernes 9 a 9.30 hs Austin Baptist Chapel Desayuno y almuerzo lunes a viernes 9.30 a 12.30 hs Caritas of Austin Comidas y alimentos Todos los días 11 a 12.30 hs Micah 6 Despensa y comidas jueves 17.30 a 19 hs Cristo Rey Social Ministries Distribución de alimentos jueves 12.15 a 14.30 hs Serafina Pantry en Ladybird Entrega de alimentos lunes a viernes 8 a 16 hs

Zavala Elementary School también mantendrá activo su programa Feeding Futures School Pantry el martes de 9 a 12 hs.

Entregas alimentarias en Fort Worth

En Fort Worth participarán iglesias, centros comunitarios y despensas móviles con horarios distribuidos entre la mañana y la tarde.

Organización Dirección Día Horario First Street Methodist Mission 801 W 1st Street miércoles y jueves 10.30 a 12 hs Broadway Baptist Church 305 W Broadway viernes 9 a 15 hs Recovery Resource Council 2700 Airport Fwy lunes y miércoles 10 a 15 hs Central Christian Church 3205 Hamilton Ave martes y jueves 10 a 14 hs Christ the King Church 1112 Eagle Dr miércoles 9.30 a 12 hs Travis Ave Baptist Church 800 W Berry viernes 7 a 9 hs

Las jornadas comunitarias y las despensas con servicio para autos

Dallas College y el North Texas Food Bank confirmaron nuevas actividades gratuitas de asistencia alimentaria abiertas para toda la comunidad. La institución explicó que no será necesario registrarse previamente para participar en las entregas.

Dallas concentrará una de las mayores redes de distribución alimentaria de Texas esta semana Magnific

Las jornadas “Drive-Thru Pantry” permitirán retirar frutas, verduras, leche y otros productos frescos sin bajar del vehículo. El operativo del martes 12 de mayo funcionará desde las 10 hs en el campus North Lake. La distribución se realizará por orden de llegada y podrá modificarse por cuestiones climáticas.

Por otra parte, los “Community Pantry Days” se desarrollarán el viernes 15 de mayo de 9 a 17 hs en distintos campus de Dallas College. Durante esa jornada, cualquier persona podrá retirar refrigerios, comidas y otros alimentos gratuitos, incluso si no es estudiante. También habrá roperos comunitarios para retirar hasta cinco prendas de vestir sin costo por mes.

Campus participante Ubicación Brookhaven Edificio J, sala J104 Cedar Valley Edificio B, sala B116 Eastfield Edificio B, sala B1702 Mountain View Edificio S, sala S1016 North Lake Edificio A, sala A262 Richland El Paso Hall, sala E030

Dallas College indicó que el campus El Centro no participará en las jornadas comunitarias de mayo.