Escándalo en California: la candidata demócrata vinculada a una escuela que vendía títulos universitarios

Fiona Ma, tesorera de California y candidata actual a vicegobernadora, se enfrenta a críticas por prometer empleos y pasantías a estudiantes de un internado con sede en China que está acusado de cometer fraude de diplomas. Por el momento, ella no estaría acusada de irregularidades.

Qué se sabe del internado acusado de fraude que vincula a Fiona Ma

La escuela Pegasus California, con sede en Qingdao, se enfrentó a una auditoría en abril pasado por funcionarios de educación en el condado de Riverside, California.

La investigación coordinada por funcionarios de Riverside concluyó que no había pruebas de que los estudiantes de Pegasus hubieran cumplido con los requisitos del curso para obtener sus diplomas Pegasus C

El informe, que surgió como respuesta a una investigación inicial del Business Insider en 2021, evaluó la relación entre el distrito escolar unificado de Val Verde y la escuela.

Dicho vínculo inició en 2017, cuando el primero aprobó un programa piloto en el que el distrito otorgaba diplomas a los graduados de Pegasus.

Tras la evaluación, la auditoría determinó que Val Verde emitió esos diplomas de forma indebida y concluyó que no había pruebas de que los estudiantes de Pegasus hubieran cumplido con los requisitos del curso y los estándares de competencia.

El vínculo de Fiona Ma con Pegasus California

De acuerdo con una publicación realizada por la escuela, Ma visitó la institución en 2023 para “disfrutar de las excelentes actuaciones de los estudiantes”.

Durante su recorrido, presentó un discurso al cuerpo docente y le prometido a los alumnos que podría ayudarles a conseguir pasantías y oportunidades laborales en California.

Ma habría prometido a los estudiantes otorgarles pasantía y trabajos en California Pegasus California

“Es un honor para mí venir hoy a la Escuela Qingdao Pegasus de California para ver a muchos estudiantes actuar y comunicarme con ellos. Si desean realizar prácticas en California, pueden contactarme. Les brindaré oportunidades de prácticas y empleo”, presumió la institución en el escrito, ahora archivado, de su sitio web.

Cuál es la postura de Ma tras las acusaciones

De acuerdo con Politico, Ma afirmó costearse por su cuenta el viaje hacia Pegasus California. Asimismo, remarcó no conocer sobre la aditoría al momento de su visita.

“Desconocía cualquier investigación o acusación relacionada con la gestión de la escuela", habría dicho la tesorera en un comunicado enviado al medio.

Ma afirma no conocer sobre la auditoría en la escuela Pegasus Instagram/@asianamericapodcast

Ma también remarcó viajó a China con su difunto padre, quien quería hacer una última visita a su ciudad natal. Durante su estancia, el fundador la invitó a visitarla durante su estancia en el país.

Esta declaración difiere de un comunicado publicado en el sitio web de la escuela , donde se afirma que Ma había visitado Qingdao “para inspeccionar la Escuela Qingdao Pegasus, la única escuela internacional autorizada por el Ministro de Educación de California para abrir en China continental”.

Quién es Fiona Ma, la actual tesorera de California

Fiona Ma se desempeña como la 34ª Tesorera del Estado de California. Fue elegida por primera vez el 6 de noviembre de 2018 por 7.825.587 de personas, la mayor cantidad de votos recibida por cualquier candidato a tesorero en la historia del estado, según consignó su biografía.

Como tesorera, actúa como banquera principal del Estado Dorado. Sus funciones principales incluyen: