Apoyada por Greg Abbott: la propuesta de ley de educación que influirá en millones de estudiantes en Texas

El sistema educativo de Texas se encuentra ante una transformación de gran alcance que podría redefinir qué leen, cómo aprenden y qué historia estudian millones de estudiantes en las escuelas públicas. En el centro del debate aparece una nueva lista obligatoria de lecturas que incluye desde clásicos infantiles hasta textos religiosos.

Texas impulsa reforma educativa que cambiaría contenidos escolares

De acuerdo con The New York Times, las autoridades educativas de Texas evalúan cambios profundos en los programas de inglés y estudios sociales que afectarían directamente a unos 5,4 millones de estudiantes, lo que representa aproximadamente el 11% del total de alumnos de escuelas públicas en Estados Unidos.

El organismo encargado de aprobar los nuevos contenidos educativos cuenta con una mayoría republicana de diez a cinco

La iniciativa apunta a establecer una lista obligatoria de lecturas para cada grado, algo que modificaría de manera sustancial la autonomía de docentes y distritos escolares.

La propuesta será analizada por la Junta Estatal de Educación de Texas, un organismo electo con mayoría republicana de diez a cinco, que tiene previsto considerar tanto los contenidos literarios como un rediseño completo del enfoque en historia.

Qué libros podrían ser obligatorios en las escuelas de Texas

Uno de los aspectos más debatidos es la composición de la lista de lecturas. Entre los títulos sugeridos aparecen obras ampliamente reconocidas dentro de la literatura infantil y juvenil, pero también textos con fuerte contenido religioso.

Según The New York Times, el borrador elaborado por la Agencia de Educación de Texas incluye:

“The Very Hungry Caterpillar”, de Eric Carle, para nivel inicial.

“A Wrinkle in Time”, de Madeleine L’Engle, en séptimo grado.

El discurso “I Have a Dream”, de Martin Luther King Jr., en octavo grado.

El borrador de la reforma propone integrar pasajes religiosos específicos, como la historia de David y Goliat y reflexiones sobre el amor de la Primera Carta a los Corintios Nicolás Suárez - Archivo

A estos textos se suman pasajes de la Biblia, que serían incorporados en distintos niveles educativos. Entre ellos figuran la historia de David y Goliat del Antiguo Testamento y fragmentos del Nuevo Testamento, como reflexiones sobre el amor en la Primera Carta a los Corintios.

Otra propuesta alternativa, presentada por un miembro de la junta, plantea una lista más breve, pero introduce contenidos bíblicos desde la escuela primaria.

Polémica en Texas por incluir la Biblia en escuelas públicas

La inclusión de textos religiosos, especialmente de la tradición cristiana, se convirtió en uno de los ejes con más polémicas alrededor del proyecto. Mientras que sus defensores sostienen que se trata de materiales con valor histórico y cultural, sus detractores advierten sobre posibles conflictos con el principio de separación entre Iglesia y Estado.

The Texas Tribune informó que durante las discusiones previas a la votación, varios miembros demócratas de la junta y ciudadanos que participaron en audiencias públicas cuestionaron el enfoque religioso de la lista.

Argumentaron que priorizar textos cristianos sin una representación equivalente de otras religiones podría entrar en tensión con la Constitución de Estados Unidos.

Desde el lado republicano, en cambio, se remarcó que estos contenidos forman parte del legado cultural occidental y que su inclusión no implica necesariamente un adoctrinamiento religioso. Además, se subrayó que los padres tendrán la posibilidad de excluir a sus hijos de ciertas lecturas si así lo desean.

Miembros demócratas y ciudadanos en audiencias públicas han advertido que priorizar textos de la tradición cristiana sin representación equitativa de otros credos podría entrar en conflicto con la Constitución Brandon Bell - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por qué Texas demora la votación de su reforma educativa

El proceso que llevó a esta instancia comenzó con una ley estatal aprobada y firmada por el gobernador Greg Abbott en 2023, que ordenó a la Agencia de Educación de Texas elaborar una lista de materiales de lectura para consideración de la junta.

Según The Texas Tribune, el organismo recomendó casi 300 textos, aunque la legislación solo exigía al menos una obra literaria por grado.

La magnitud de la lista fue otro de los puntos criticados, ya que algunos consideran que limita la flexibilidad de los docentes para adaptar contenidos a sus estudiantes.

Inicialmente, la votación estaba prevista para enero de 2026, pero tras intensos debates y horas de discusión, la junta decidió postergarla hasta abril. La decisión se tomó por amplia mayoría, con el objetivo de analizar mejor la propuesta y recoger más opiniones.