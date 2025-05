CBP busca trabajadores en Texas y paga un bono de US$10.000: hay tiempo hasta fin de mayo

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) ofrece trabajo como agente de la Patrulla Fronteriza y paga un bono de 10.000 dólares para quienes acepten laborar en una ubicación prioritaria. La vacante está disponible en diversas locaciones de Texas y estos son los detalles y requisitos del puesto.

Agente de la Patrulla Fronteriza: vacante en Texas con bono de US$10.000

El salario se determinará después de que se completen con éxito todos los procesos previos al empleo, pero de acuerdo al sitio USA Jobs, el sueldo va de los US$63.148 a los US$120.145 por año. La vacante está abierta a solicitudes hasta el 31 de mayo de 2025.

Los ciudadanos de EE.UU. que están interesados en trabajar como agentes u oficiales de la CBP tienen una oportunidad de postularse en este mes Facebook CBP

Las ubicaciones de servicio en Texas para esta vacante son:

Estaciones del sector Big Bend: Presidio, Van Horn, Sanderson, Alpine, Sierra Blanca, Marfa

Estaciones del sector Del Río: Del Río, Brackettville, Comstock, Eagle Pass Norte, Eagle Pass Sur, Carrizo Springs, Uvalde

Estaciones del sector de El Paso: Alamogordo, Clint, Deming, El Paso, Fort Hancock, Las Cruces, Lordsburg, Santa Teresa, Ysleta

Estaciones del sector Laredo: Laredo Sur, Cotulla, Hebbronville, Laredo Oeste, Freer, Laredo Norte, Zapata

Estaciones del sector del Valle del Río Grande: Rio Grande City, Fort Brown, McAllen, Brownsville, Falfurrias, Weslaco, Kingsville, Harlingen

Los agentes de la Patrulla Fronteriza recién nombrados recibirán un incentivo de US$20.000. Los primeros $10.000 se pagarán al terminar la academia y el resto tras completar un contrato de servicio de tres años.

Además, los nuevos agentes que acepten una ubicación prioritaria podrán optar a US$10.000 adicionales (para un total de $30.000). Las localizaciones incluyen: Sierra Blanca, Presidio, Sanderson, Comstock, Freer, Hebbronville.

Requisitos y actividades: lo que debes saber el trabajo de la CBP

La agencia explica que las selecciones de este puesto serán en los niveles de grado GL-9, para quienes poseen un año de experiencia especializada, o GS-11, con la autoridad otorgada por el estado o el gobierno para hacer cumplir las leyes, realizar arrestos e investigar delitos, con potencial de ascenso a GS-12.

La CBP paga incentivos de reclutamiento para los solicitantes recién nombrados agentes de la Patrulla Fronteriza Facebook U.S. Customs and Border Protection

El trabajo está abierto para el público : ciudadanos estadounidenses , nacionales o aquellos que deben lealtad a Estados Unidos.

: , nacionales o aquellos que deben lealtad a Estados Unidos. Transición profesional (CTAP, ICTAP, RPL): empleados federales cuyo trabajo, agencia o departamento fue eliminado y son elegibles para tener prioridad sobre otros solicitantes.

cuyo trabajo, agencia o departamento fue eliminado y son elegibles para tener prioridad sobre otros solicitantes. Veteranos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o cónyuge, viuda, viudo o padre de un veterano, que puedan ser elegibles.

Las asignaciones típicas incluyen:

Detectar e interrogar a personas sospechosas de violar las leyes de inmigración y aduanas e inspeccionar documentos y posesiones para determinar la ciudadanía o las violaciones.

sospechosas de violar las leyes de inmigración y aduanas e inspeccionar documentos y posesiones para determinar la ciudadanía o las violaciones. Prevenir y detener a extranjeros y contrabandistas de extranjeros en las fronteras o cerca de ellas, manteniendo la vigilancia desde posiciones encubiertas que incluyan el uso de miras infrarrojas durante operaciones nocturnas.

de extranjeros en las fronteras o cerca de ellas, manteniendo la vigilancia desde posiciones encubiertas que incluyan el uso de miras infrarrojas durante operaciones nocturnas. Interpretar y seguir pistas , marcas y otras evidencias físicas de entrada ilegal de personas o contrabando

, marcas y otras evidencias físicas de entrada ilegal de personas o contrabando Realizar controles de granjas, de edificios, de tráfico, patrullas urbanas y de transporte.

de granjas, de edificios, de tráfico, patrullas urbanas y de transporte. Patrullar la frontera internacional y las vías fluviales costeras al utilizar una variedad de activos, como vehículos, caballos, embarcaciones, motos de nieve, vehículos todoterreno y motocicletas.

Entre las actividades está el patrullar la frontera internacional y las vías fluviales costeras

Cómo aplicar al empleo como agente de la CBP

Para comenzar el trámite vía web, el interesado debe dar clic en “Solicitar en línea” para crear una cuenta en login.gov o iniciar sesión en un usuario existente. El paquete de solicitud debe incluir las respuestas del cuestionario de evaluación en línea, un currículum vitae y cualquier documentación de respaldo requerida.

Todos los documentos deberán ser cargados en línea, si el tipo de identificación no aparece en la lista, se podrá subir como “Otro”. No se debe enviar documentos como portafolios en PDF. También advierten a los interesados que las solicitudes y la documentación de respaldo no se aceptarán por correo postal ni electrónico.