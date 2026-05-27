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Clima en Austin, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Austin, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de mayo
Clima en Austin, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de mayo X: @LuisAlfredopg

El pronóstico del tiempo para Austin, Texas, indica que el miércoles 27 de mayo la temperatura rondará entre 72 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 83%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Austin

  • Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 83%
  • Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Austin, Texas

El miércoles 27 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 71%.

El jueves 28 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.

El viernes 29 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.

El sábado 30 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.

El domingo 31 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.

El lunes 1 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.

El martes 2 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
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