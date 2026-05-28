Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el jueves 28 de mayo la temperatura rondará entre 78 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas.
La probabilidad de precipitación de 22%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 12 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas.
El tiempo en la noche en Brownsville
- Velocidad y dirección del viento: 7 a 12 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 22%
- Pronóstico: probabilidad leve de chubascos y tormentas
El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas
El jueves 28 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El viernes 29 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El sábado 30 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El domingo 31 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 18%.
El lunes 1 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El martes 2 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 25%.
El miércoles 3 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 18%.
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