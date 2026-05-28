Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de mayo

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el jueves 28 de mayo la temperatura rondará entre 78 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 22%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 12 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas.

El tiempo en la noche en Brownsville



Velocidad y dirección del viento : 7 a 12 mph, Sursureste

: 7 a 12 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 22%

: 22% Pronóstico: probabilidad leve de chubascos y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El jueves 28 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El viernes 29 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El sábado 30 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El domingo 31 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 18%.

El lunes 1 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El martes 2 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 25%.

El miércoles 3 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 18%.