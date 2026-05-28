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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de mayo
Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de mayo Gobierno de Westlake

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el jueves 28 de mayo la temperatura rondará entre 78 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 22%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 12 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas.

El tiempo en la noche en Brownsville

  • Velocidad y dirección del viento: 7 a 12 mph, Sursureste
  • Probabilidad de precipitación: 22%
  • Pronóstico: probabilidad leve de chubascos y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El jueves 28 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 22%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El viernes 29 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El sábado 30 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El domingo 31 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 18%.

El lunes 1 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El martes 2 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 25%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 25%.

El miércoles 3 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 18%.
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