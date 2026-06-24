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Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de junio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 24 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de junio
Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de junio Gobierno de Westlake

El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que el miércoles 24 de junio la temperatura rondará entre 77 y 98 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 7%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Dallas

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Sursuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 7%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Dallas, Texas

El miércoles 24 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 25 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 26 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 27 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 28 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 29 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El martes 30 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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