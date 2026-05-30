Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de mayo

El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que el sábado 30 de mayo la temperatura rondará entre 74 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 9%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Dallas



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Sur

: 5 a 10 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 9%

: 9% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Dallas, Texas

El sábado 30 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.

El domingo 31 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 22%.

El lunes 1 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.

El martes 2 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.

El miércoles 3 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.

El jueves 4 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.

El viernes 5 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.