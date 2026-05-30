Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 30 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que el sábado 30 de mayo la temperatura rondará entre 74 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 9%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Dallas
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 9%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Dallas, Texas
El sábado 30 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
El domingo 31 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 22%.
El lunes 1 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.
El martes 2 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
El miércoles 3 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.
El jueves 4 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
El viernes 5 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
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