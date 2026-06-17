Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el miércoles 17 de junio la temperatura rondará entre 77 y 103 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 18 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en El Paso
- Velocidad y dirección del viento: 15 a 18 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas
El miércoles 17 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El jueves 18 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 24 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
Juneteenth 19 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El sábado 20 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El domingo 21 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El lunes 22 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 104 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 23 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 104 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
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