Noticias de Texas, hoy: alerta en Houston y Dallas por confirmación del ICE en operativos del Mundial 2026
La presencia de agentes federales está confirmada en el Estado de la Estrella Solitaria; en los próximos días, ambas ciudades recibirán miles de visitantes
La presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante el Mundial 2026 está confirmada para los partidos en Texas y el resto del territorio norteamericano. El próximo 17 de junio, Inglaterra y Croacia se enfrentarán en Dallas, mientras que Portugal y la República Democrática del Congo se enfrentarán en Houston.
Próximos partidos del Mundial 2026 en Dallas y Houston
Con el torneo en marcha, ambas ciudades recibirán miles de visitantes internacionales durante las próximas semanas. Los encuentros programados para estos días son:
Dallas
- Inglaterra vs. Croacia: 17 de junio.
- Argentina vs. Austria: 22 de junio.
Houston
- Portugal vs. República Democrática del Congo: 17 de junio.
- Países Bajos vs. Suecia: 20 de junio.
Cortes de calles en Dallas y Arlington por el Mundial 2026
Según informó DallasFWC26, existen cuatro puntos estratégicos de máxima prioridad en Dallas:
- Dallas Stadium, en Arlington.
- Fair Park, sede del FIFA Fan Festival.
- Kay Bailey Hutchison Convention Center.
- Las estaciones ferroviarias del área metropolitana de Dallas-Fort Worth.
Con el propósito de agilizar los accesos a puntos estratégicos y generar la mayor comodidad posible a los espectadores, se confirmaron una serie de cierres de rutas; son:
- Lamar Street, desde Ceremonial Drive hasta el acceso al estacionamiento sur.
- Memorial Drive, entre Lamar Street y Hotel Street.
- Lamar Bridge.
- Akard Street.
- Hotel Street.
Además, FIFA anunció un cierre prolongado de:
- Griffin Street, entre Canton Street y Ceremonial Drive, desde el 26 de mayo hasta el 23 de julio.
Por otro lado, los encuentros que se disputarán en Arlington obligarán a reforzar los operativos alrededor del estadio. Esto genera otra serie de calles con restricciones confirmadas:
- AT&T Way, desde Cowboys Way hasta Randol Mill Road.
- Cowboys Way, desde North Collins Street hasta AT&T Way.
- Parte de Nolan Ryan Expressway, desde Road to Six Flags hasta el acceso sur del hotel ubicado junto al estadio.
Transporte en Houston durante el Mundial 2026: cambios de METRO y accesos
En Houston, el torneo coincidirá con varios proyectos de infraestructura que ya estaban en ejecución. Según las autoridades locales y medios como CW39, la ciudad recibirá siete partidos en un período de 21 días y albergará un FanFest que funcionará durante 39 jornadas.
El sistema de transporte público implementará varias medidas especiales:
- Lanzamiento de la ruta Metro 500, que conectará los aeropuertos Bush Intercontinental y Hobby con el centro de la ciudad.
- Los autobuses circularán cada 30 minutos.
- La línea Red Line operará cada seis minutos.
- Las líneas Green y Purple pasarán cada 12 minutos.
- El servicio Park & Ride ampliará sus horarios, con más noches y fines de semana.
- No habrá tarifas dinámicas durante el Mundial.
Las mejoras estarán vigentes del 7 de junio al 11 de julio.
Qué hará el ICE durante el Mundial 2026 y cuáles son los límites del operativo
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, comparó el operativo del Mundial con los esquemas de trabajo que habitualmente se implementan durante el Super Bowl y otros eventos multitudinarios.
El funcionario enumeró algunas de las tareas que desempeñará la agencia:
- Vigilancia de la venta ilegal de productos falsificados.
- Control sobre la comercialización irregular de entradas.
- Identificación de personas incluidas en listas de vigilancia terrorista.
- Detección de posibles traficantes de drogas.
- Colaboración en la localización de individuos buscados por homicidio.
Mullin aseguró que la presencia de agentes no equivale a un despliegue de control migratorio y cuestionó la percepción pública que se construyó alrededor de la agencia.
Seguí leyendo
Permiso de trabajo en EE.UU. E-Verify y “necesidad económica”, los nuevos filtros que prepara el DHS
Avanza el ICE. La estrategia de los agentes federales para rastrear migrantes con el teléfono
Patrocinio migratorio. Green card por ajuste de estatus: el documento financiero que puede definir si Uscis aprueba o frena el trámite
- 1
Qué canal pasa todos los partidos del Mundial 2026 en Argentina
- 2
Especialistas alertan sobre un tipo de violencia “invisible” que afecta a los adultos mayores, especialmente a los más longevos
- 3
Por dónde pasan Argentina vs. Argelia y qué canal lo transmite en vivo
- 4
Dos quirófanos, un mismo donante: trasplantaron a hermanas gemelas en una cirugía inédita en el Hospital Garrahan