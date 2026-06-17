Noticias de Texas, hoy: alerta en Houston y Dallas por confirmación del ICE en operativos del Mundial 2026

La presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante el Mundial 2026 está confirmada para los partidos en Texas y el resto del territorio norteamericano. El próximo 17 de junio, Inglaterra y Croacia se enfrentarán en Dallas, mientras que Portugal y la República Democrática del Congo se enfrentarán en Houston.

Próximos partidos del Mundial 2026 en Dallas y Houston

Con el torneo en marcha, ambas ciudades recibirán miles de visitantes internacionales durante las próximas semanas. Los encuentros programados para estos días son:

Dallas recibirá la presencia de la selección y los fanáticos de Inglaterra este 17 de junio

Dallas

Inglaterra vs. Croacia: 17 de junio.

Argentina vs. Austria: 22 de junio.

Houston

Portugal vs. República Democrática del Congo: 17 de junio.

Países Bajos vs. Suecia: 20 de junio.

Cortes de calles en Dallas y Arlington por el Mundial 2026

Según informó DallasFWC26, existen cuatro puntos estratégicos de máxima prioridad en Dallas:

Dallas Stadium, en Arlington.

Fair Park, sede del FIFA Fan Festival.

Kay Bailey Hutchison Convention Center.

Las estaciones ferroviarias del área metropolitana de Dallas-Fort Worth.

En naranja, los cierres de calles en Dallas dallasfwc26.com

Con el propósito de agilizar los accesos a puntos estratégicos y generar la mayor comodidad posible a los espectadores, se confirmaron una serie de cierres de rutas; son:

Lamar Street , desde Ceremonial Drive hasta el acceso al estacionamiento sur.

, desde Ceremonial Drive hasta el acceso al estacionamiento sur. Memorial Drive , entre Lamar Street y Hotel Street.

, entre Lamar Street y Hotel Street. Lamar Bridge .

. Akard Street .

. Hotel Street.

Además, FIFA anunció un cierre prolongado de:

Griffin Street, entre Canton Street y Ceremonial Drive, desde el 26 de mayo hasta el 23 de julio.

Por otro lado, los encuentros que se disputarán en Arlington obligarán a reforzar los operativos alrededor del estadio. Esto genera otra serie de calles con restricciones confirmadas:

AT&T Way , desde Cowboys Way hasta Randol Mill Road.

, desde Cowboys Way hasta Randol Mill Road. Cowboys Way , desde North Collins Street hasta AT&T Way.

, desde North Collins Street hasta AT&T Way. Parte de Nolan Ryan Expressway, desde Road to Six Flags hasta el acceso sur del hotel ubicado junto al estadio.

En naranja, las calles de Dallas cerradas en las cercanías del estadio dallasfwc26.com

Transporte en Houston durante el Mundial 2026: cambios de METRO y accesos

En Houston, el torneo coincidirá con varios proyectos de infraestructura que ya estaban en ejecución. Según las autoridades locales y medios como CW39, la ciudad recibirá siete partidos en un período de 21 días y albergará un FanFest que funcionará durante 39 jornadas.

El sistema de transporte público implementará varias medidas especiales:

Lanzamiento de la ruta Metro 500 , que conectará los aeropuertos Bush Intercontinental y Hobby con el centro de la ciudad.

, que conectará los aeropuertos Bush Intercontinental y Hobby con el centro de la ciudad. Los autobuses circularán cada 30 minutos.

La línea Red Line operará cada seis minutos.

operará cada seis minutos. Las líneas Green y Purple pasarán cada 12 minutos.

y pasarán cada 12 minutos. El servicio Park & Ride ampliará sus horarios, con más noches y fines de semana.

ampliará sus horarios, con más noches y fines de semana. No habrá tarifas dinámicas durante el Mundial.

Las mejoras estarán vigentes del 7 de junio al 11 de julio.

Qué hará el ICE durante el Mundial 2026 y cuáles son los límites del operativo

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, comparó el operativo del Mundial con los esquemas de trabajo que habitualmente se implementan durante el Super Bowl y otros eventos multitudinarios.

Markwayne Mullin habló sobre el despliegue del ICE durante el Mundial

El funcionario enumeró algunas de las tareas que desempeñará la agencia:

Vigilancia de la venta ilegal de productos falsificados.

Control sobre la comercialización irregular de entradas.

Identificación de personas incluidas en listas de vigilancia terrorista.

Detección de posibles traficantes de drogas.

Colaboración en la localización de individuos buscados por homicidio.

Mullin aseguró que la presencia de agentes no equivale a un despliegue de control migratorio y cuestionó la percepción pública que se construyó alrededor de la agencia.