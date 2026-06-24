Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 24 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el miércoles 24 de junio la temperatura rondará entre 79 y 105 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en El Paso
- Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas
El miércoles 24 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 105 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 25 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 106 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El viernes 26 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El sábado 27 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El domingo 28 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El lunes 29 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El martes 30 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 16%.
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