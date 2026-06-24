Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de junio

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el miércoles 24 de junio la temperatura rondará entre 79 y 105 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en El Paso



Velocidad y dirección del viento : 6 mph, Sureste

: 6 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas

El miércoles 24 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 105 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 25 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 106 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El viernes 26 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El sábado 27 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El domingo 28 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El lunes 29 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El martes 30 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 16%.