Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de mayo

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el miércoles 27 de mayo la temperatura rondará entre 63 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 8 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en El Paso



Velocidad y dirección del viento : 3 a 8 mph, Suroeste

: 3 a 8 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas

El miércoles 27 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El jueves 28 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 29 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 30 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 31 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El lunes 1 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El martes 2 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 13%.