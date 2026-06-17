LA NACION

Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de junio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de junio
Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de junio Foto Google Maps

El pronóstico del tiempo para Fort Worth, Texas, indica que el miércoles 17 de junio la temperatura rondará entre 77 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones y luego soleado.

La probabilidad de precipitación de 18%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones y luego soleado.

El tiempo en la noche en Fort Worth

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Sursureste
  • Probabilidad de precipitación: 18%
  • Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones y luego soleado

El pronóstico para los próximos días en Fort Worth, Texas

El miércoles 17 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 18 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 44%.

Juneteenth 19 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.

El sábado 20 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 29%.

El domingo 21 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El lunes 22 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.

El martes 23 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 24%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 24%.
LA NACION
Más leídas
  1. Por dónde pasan Argentina vs. Argelia y qué canal lo transmite en vivo
    1

    Por dónde pasan Argentina vs. Argelia y qué canal lo transmite en vivo

  2. Trasplantaron a hermanas gemelas en una cirugía inédita en el Hospital Garrahan
    2

    Dos quirófanos, un mismo donante: trasplantaron a hermanas gemelas en una cirugía inédita en el Hospital Garrahan

  3. Haaland comenzó a quemar redes en la Copa del Mundo, castiga los bloopers y sus números impresionan
    3

    VIDEO: así fueron los primeros goles de Erling Haaland para Noruega en el Mundial 2026

  4. Próximo partido de Argentina en el Mundial 2026: cuándo vuelve a jugar la selección
    4

    Próximo partido de Argentina en el Mundial 2026: cuándo vuelve a jugar la selección