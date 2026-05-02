Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Fort Worth, Texas, indica que el sábado 2 de mayo la temperatura rondará entre 51 y 70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 15%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Fort Worth
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 15%
- Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Fort Worth, Texas
El sábado 2 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 3 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El lunes 4 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El martes 5 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El miércoles 6 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El jueves 7 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El viernes 8 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
LA NACION
Más leídas
- 1
El pacto entre Moyano y el Gobierno es más amplio que firmar paritarias a la baja
- 2
Ni lengua de suegra ni helechos: estas son las 5 mejores plantas para interiores
- 3
Rating: mientras Beto Casella lucha por instalar su nuevo programa, Edith Hermida encontró su lugar en ElNueve
- 4
Indagarán a un extremista de ultraderecha en La Haya por planear un ataque contra dos hijas de Máxima de Holanda