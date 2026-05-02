Enfermeros, soldadores y mecánicos: Texas abre 3250 cupos para capacitar trabajadores en empleos de alta demanda

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que el Programa de Empleos y Educación para Texanos (JET, por sus siglas en inglés) recibió más de 2400 millones de dólares en subvenciones que se destinarán a programas de formación profesional y técnica. En ese contexto, 10 instituciones educativas del estado abrirán 3250 cupos de capacitación para trabajos como enfermeros, soldadores y mecánicos de aviación.

Texas invierte en capacitación para generar profesionales de alta demanda

La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC, por sus siglas en inglés) informó que se otorgaron recursos a diez escuelas del área de Dallas-Fort Worth para facilitar la capacitación de 3250 estudiantes.

Según un comunicado del gobierno texano, el programa busca formar profesionales en ocupaciones de alta demanda, como mecánicos y técnicos de aviación, enfermeros registrados, soldadores, conductores de camiones, entre otros.

Al respecto, el gobernador Abbott declaró que aumentó la demanda de profesionales especializados, por lo que las becas JET ayudarán a que los estudiantes puedan destacar en el mercado laboral del futuro. “Texas garantizará que la próxima generación esté capacitada y preparada para impulsar aún más el poderío económico de nuestro estado”, manifestó.

Los programas JET de Texas buscan capacitar a estudiantes para trabajos de alta demanda en el estado Freepick

Las 10 escuelas que fueron beneficiadas con becas JET en Texas

En una ceremonia organizada por la TWC, a la que asistieron funcionarios estatales y locales, además de personal escolar, se entregaron las becas JET a las siguientes escuelas:

Distrito Escolar Independiente de Anna (ISD) : obtuvo una subvención de US$118.368 para capacitar a 20 estudiantes como enfermeros titulados en colaboración con el Distrito de Colegios Comunitarios del Condado de Collin.

: obtuvo una subvención de US$118.368 para capacitar a 20 estudiantes como en colaboración con el Distrito de Colegios Comunitarios del Condado de Collin. Dallas College : se le otorgó una subvención de US$164.350 para capacitar a 65 estudiantes como conductores de camiones y tráileres.

: se le otorgó una subvención de US$164.350 para capacitar a 65 estudiantes como y tráileres. Distrito Escolar Independiente de Duncanville : recibió una subvención de US$354.915 para capacitar a 1193 estudiantes como auxiliares de enfermería en colaboración con Dallas College.

: recibió una subvención de US$354.915 para capacitar a 1193 estudiantes como en colaboración con Dallas College. Grayson College : su subvención fue de US$362.896 para capacitar a 198 estudiantes como enfermeros titulados .

: su subvención fue de US$362.896 para capacitar a 198 estudiantes como . Distrito Escolar Independiente de Henrietta : obtuvo una subvención de US$51.234 para capacitar a 30 estudiantes como enfermeros prácticos y vocacionales titulados , en colaboración con Vernon College.

: obtuvo una subvención de US$51.234 para capacitar a 30 estudiantes como , en colaboración con Vernon College. Life School of Dallas : con la subvención de US$100.036 capacitará a 158 estudiantes como enfermeros titulados en colaboración con Navarro College.

: con la subvención de US$100.036 capacitará a 158 estudiantes como en colaboración con Navarro College. Colegio Comunitario de París : su subvención de US$366.917 le permitirá capacitar a 60 estudiantes como mecánicos y técnicos de servicio de aeronaves .

: su subvención de US$366.917 le permitirá capacitar a 60 estudiantes como . Distrito Escolar Independiente de Prosper : recibió una subvención de US$256.500 para capacitar a 1146 estudiantes como auxiliares de enfermería en colaboración con el Distrito de Colegios Comunitarios del Condado de Collin.

: recibió una subvención de US$256.500 para capacitar a 1146 estudiantes como en colaboración con el Distrito de Colegios Comunitarios del Condado de Collin. Distrito Escolar Independiente de Sunnyvale : se le otorgó una subvención de US$331.066 para capacitar a 350 estudiantes como auxiliares de enfermería en colaboración con Dallas College.

: se le otorgó una subvención de US$331.066 para capacitar a 350 estudiantes como en colaboración con Dallas College. Distrito Escolar Independiente de Tom Bean: con la subvención de US$294.800 capacitará a 30 estudiantes como enfermeros prácticos y vocacionales titulados, en colaboración con Grayson College.

Parte de los fondos de las becas JET se destinarán a la formación de camioneros en Texas Shutterstock - Shutterstock

¿Cómo funciona el programa de capacitación JET en Texas?

Cada dos años, la TWC brinda subvenciones a través del programa JET para fomentar el desarrollo o la expansión de programas de formación profesional y técnica. La iniciativa está destinada a colegios comunitarios, estatales y técnicos de educación pública, distritos escolares y escuelas chárter de matrícula abierta.

En todos los casos el dinero debe utilizarse para los costos iniciales de equipo o programas especializados en ocupaciones de alta demanda que concluyan con una licenciatura, certificado o título de educación superior.