Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Fort Worth, Texas, indica que el sábado 9 de mayo la temperatura rondará entre 67 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 3%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Nornoreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Fort Worth
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Nornoreste
- Probabilidad de precipitación: 3%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Fort Worth, Texas
El sábado 9 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
El domingo 10 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 75%.
El lunes 11 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 12 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El miércoles 13 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El jueves 14 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El viernes 15 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
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