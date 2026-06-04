LA NACION

Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de junio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de junio
Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de junio Gobierno de Westlake

El pronóstico del tiempo para San Antonio, Texas, indica que el jueves 4 de junio la temperatura rondará entre 72 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 38%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Estesureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en San Antonio

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Estesureste
  • Probabilidad de precipitación: 38%
  • Pronóstico: probabilidad de chubascos y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en San Antonio, Texas

El jueves 4 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.

El viernes 5 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.

El sábado 6 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.

El domingo 7 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.

El lunes 8 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.

El martes 9 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.

El miércoles 10 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
LA NACION
Más leídas
  1. Así quedó el cuadro de semifinales de Roland Garros 2026
    1

    Así quedó el cuadro de semifinales de Roland Garros 2026

  2. Alejandro Castelli, un luchador incansable dentro y fuera de la cancha
    2

    Murió Alejandro Castelli, un luchador incansable dentro y fuera de la cancha

  3. Creó una casa para que jóvenes con discapacidad intelectual entrenen para vivir solos
    3

    “Pueden lograrlo”: creó una casa para que jóvenes con discapacidad intelectual entrenen para vivir solos

  4. En una tensa audiencia del juicio, un exjefe naval apuntó contra la fiscalía: “Me ha tratado de pérfido”
    4

    En una tensa audiencia del juicio por el ARA San Juan, un exjefe naval apuntó contra la fiscalía: “Me ha tratado de pérfido”