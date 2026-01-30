Cómo son los inviernos en Texas y qué posibilidades hay de nevadas

El invierno en Texas es moderado en muchas zonas, con temperaturas diurnas que pueden oscilar entre aproximadamente 54 °F (12 °C) y 64 °F (18 °C) y mínimas nocturnas que suelen ir desde 36 °F (2 °C) a 46 °F (8 °C).

Cómo es el invierno en las principales ciudades de Texas

En Houston, las temperaturas máximas diarias suelen oscilar entre 64 °F (18 °C) y 68 °F (20 °C), mientras que las mínimas suelen estar entre 43 °F (6 °C) y 48 °F (9 °C), según consignó Weather and Climate. Asimismo, la nubosidad puede variar, con días parcialmente nublados y algunos más despejados durante la estación.

Dallas puede registrar temperaturas máximas que rocen los 59 °F ( 15 °C), así como mínimas de 32 °F y 43 °F (0 °C y 6 °C) Tony Gutierrez� - AP�

Dallas puede registrar temperaturas máximas diarias entre 37 °F y 59 °F (3 °C y 15 °C), así como mínimas de 32 °F y 43 °F (0 °C y 6 °C). Austin, por su parte, presenta un clima más templado, con máximas diarias de 59 °F y 65 °F (15 °C y 18 °C) y mínimas diarias que suelen estar alrededor de 42 °F y 46 °F (6 °C y 7 °C), de acuerdo con Visit Dallas.

Cómo son las primaveras en Texas

La primavera en Texas se caracteriza por un aumento gradual de las temperaturas y una mayor floración en todo el estado. Según consignó un informe de la Universidad Estatal de Tarleton, las temperaturas diurnas suelen oscilar entre los 70 °F (21 °C) en marzo y los 85 °F (29 °C) en mayo.

En Houston, la primavera se caracteriza por un aumento de la humedad y temperaturas que suben de manera constante

Con este choque entre el aire frío del invierno y el aire cálido, se generan condiciones inestables, como tormentas y episodios de granizo. En mayo comienza la primera temporada de lluvias del año, con acumulaciones de agua de hasta 4,5 pulgadas en condados como Spring, consigna Weather Spark.

En Houston, las temperaturas máximas rondan entre los 71 °F (21,6°C) y 88 °F (31,1°C), mientras que las mínimas se mantienen desde los 53 °F (11,6°C) a 73 °F (22,7°C) . Dallas, por su parte, las temperaturas máximas diarias se incrementan entre los 66 °F (18,8° C) hasta los 87 °F (30,5°C), y es inusual que bajen de los 51 °F (10,5°C).

Cómo son los veranos en Texas

Los veranos en Texas se caracterizan por ser calurosos y húmedos. Aunque el verano comienza de manera oficial el 1° de junio, cuándo comienza a sentirse el calor varía según la región. En ciudades costeras como Houston, suele empezar antes, mientras que en el interior puede retrasarse, según consignó un informe de la Universidad Estatal de Tarleton y Seasons Year.

Julio es considerado el mes más caluroso por sus temperaturas extremas. Durante este tiempo, los termómetros alcanzan los 90 F° (32,2°C) y los 100°F (38°C). En 2011, el estado padeció el verano más caluroso con un promedio de 86.7°F (30,3°C) entre junio y agosto.

Jornada de verano en Austin, Texas (Archivo) shutterstock - Shutterstock

En el centro de Texas como Austin y San Antonio, las temperaturas oscilan entre 90 F° (32.2°C) y los 100°F (38°C). El Paso y Odessa, por su parte, son una de las zonas más calientes, con temperaturas que superan habitualmente los 100°F (38°C).

Cómo son los otoños en Texas

El otoño en Texas no se vive de la misma manera en todas sus regiones. Sin embargo, en las principales ciudades, esta estación se caracteriza por un inicio caluroso que recuerda al verano y un cierre más templado con tardes frescas.

Otoño Texas Canva

Según consignó Old Farmer’s Almanac, en Dallas las temperaturas máximas diarias bajan de 93 °F (34 °C) a 63 °F (17 °C), mientras que las mínimas caen de 74 °F (23 °C) a 45 °F (7 °C). En Houston, por su parte, el cambio es menos brusco, con máximas de 93 °F (34 °C) a 69 °F (21 °C) y mínimas de 76 °F (24 °C) a 52 °F (11 °C).

Para Austin, los termómetros muestran un patrón intermedio, con máximas que bajan de 94 °F (34 °C) a 68 °F (20 °C) y mínimas que pasan de 74 °F (23 °C) a 48 °F (9 °C). San Antonio presenta un comportamiento similar con máximas que pasan de 93 °F (34 °C) a 69 °F (21 °C) y mínimas que descienden de 74 °F (23 °C) a 49 °F (9 °C).