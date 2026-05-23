Elecciones 2026: qué se vota en el runoff del martes 26 de mayo en Texas

Texas celebra el martes 26 de mayo las elecciones primarias de segunda vuelta, más conocidas en inglés como “runoff”. Además, durante la jornada se completan las nominaciones de republicanos y demócratas en otras categorías estatales, federales y locales. La elección general está programada para el 3 de noviembre.

Runoff en Texas 2026: las carreras estatales clave del 26 de mayo

Las elecciones primarias en Texas se disputaron el pasado 3 de marzo. En esa instancia, tanto Gina Hinojosa, candidata demócrata, como el gobernador Greg Abbott, postulante republicano, lograron avanzar por un amplio margen a las instancias generales por la gobernación. Sin embargo, en otras categorías, los postulantes no lograron superar el 50% de los votos, por lo que vuelven a enfrentarse en una segunda vuelta.

Hinojosa y Abbott se enfrentarán por la gobernación de Texas Morning Joe/Arch

Primaria republicana para el Senado : el senador John Cornyn , que obtuvo el 42% de los votos, enfrenta en runoff al fiscal general Ken Paxton , que alcanzó el 40,6%.

: el senador , que obtuvo el 42% de los votos, enfrenta en runoff al fiscal general , que alcanzó el 40,6%. Fiscal general, Partido Republicano : compiten el senador estatal Mayes Middleton , quien lideró la primera ronda con el 39,1%, y el congresista Chip Roy , quien alcanzó el 31,6%.

: compiten el senador estatal , quien lideró la primera ronda con el 39,1%, y el congresista , quien alcanzó el 31,6%. Fiscal general, Partido Demócrata : la definición para fiscal general es entre Nathan Johnson , que recibió el 48,1% de los votos en las primarias, y Joe Jaworski , que obtuvo el 26,4% de apoyo.

: la definición para fiscal general es entre , que recibió el 48,1% de los votos en las primarias, y , que obtuvo el 26,4% de apoyo. Vicegobernación demócrata : participan Vikki Goodwin , que obtuvo el 48%, y Marcos Vélez , que recibió el 31,5%.

: participan , que obtuvo el 48%, y , que recibió el 31,5%. Comisión de Ferrocarriles de Texas: el republicano Jim Wright (32,1%) busca imponerse ante Bo French (31,7%). Esta fue una de las competencias más reñidas durante las primarias de marzo.

Nuevo mapa electoral de Texas: qué distritos del Congreso llegan a segunda vuelta

De acuerdo con la Universidad de Houston, la reorganización de distritos realizada en 2025 dejó varias candidaturas al Congreso pendientes de resolución:

En el Distrito 9 republicano, ubicado entre Houston y Liberty, compiten Alex Mealer y Briscoe Cain .

. En el Distrito 18 demócrata, los congresistas Al Green y Christian Menefee quedaron habilitados para la segunda vuelta al no alcanzar la mayoría requerida en marzo.

al no alcanzar la mayoría requerida en marzo. El Distrito 33 tiene definiciones en ambos partidos. En la interna demócrata compiten Colin Allred y Julie Johnson , mientras que en la republicana lo hacen Patrick Gillespie y John Sims .

, mientras que en la republicana lo hacen . En el Distrito 23 republicano se enfrentan Tony Gonzales y Brandon Herrera .

. Además, el Distrito 38, también en el área de Houston, existe una disputa entre los republicanos Jon Bonck y Shelly deZevallos.

La boleta electoral de la segunda vuelta incluye además definiciones para la Corte Suprema de Texas, el Tribunal del Apelaciones Penales (CCA, por sus siglas en inglés) y la 15ª Corte de Apelaciones. En el condado de Harris, los demócratas deciden entre la exalcaldesa de Houston Annise Parker y Letitia Plummer para el cargo de juez del condado. En la interna republicana para ese mismo cargo compiten Orlando Sanchez y Warren Howell.

En Fort Bend, la candidatura demócrata para juez del condado se define entre Rachelle Carter y Dexter McCoy, luego de que ninguno alcanzara más de la mitad de los votos en marzo. También continúan abiertas las disputas para representantes estatales en los distritos 126, 131 y 149 del área de Harris.

Las declaraciones de Gene Wu en protesta al resideño del mapa electoral en Texas

Primarias de Texas 2026: reglas partidarias para participar del runoff

De acuerdo con la Secretaría de Estado, las reglas electorales de Texas establecen que quienes participaron en las primarias de marzo solo podrán votar en la segunda vuelta del mismo partido. Un elector que sufragó en la primaria republicana no puede participar en la demócrata y viceversa.

Los ciudadanos registrados que no participaron el 3 de marzo sí tienen permitido elegir cualquiera de las dos internas para emitir su voto en mayo. La fecha límite de inscripción electoral fue el 27 de abril. La elección anticipada presencial para el runoff se desarrolló entre el 18 y el 22 de mayo.

El martes 26 de mayo, día de la elección, los centros de votación funcionan entre las 7 y 19 hs. También continúa habilitado el voto por correo para mayores de 65 años, personas con discapacidad o sufragistas que se encuentren fuera de su condado.

El martes 26 de mayo se llevará a cabo las elecciones de segunda vuelta en Texas Unsplash

Runoff de Texas: documentos, centros electorales y consulta oficial para votantes

Para votar de manera presencial es obligatorio presentar una identificación con foto aceptada por el estado. Entre los documentos habilitados figuran la licencia de conducir, el pasaporte estadounidense, la identificación militar y el permiso para portar armas de mano emitido en Texas.

Los electores que no cuenten con alguno de esos documentos podrán presentar comprobantes alternativos, como facturas de servicios o estados bancarios, junto con una declaración de impedimento razonable.

Los sufragistas pueden consultar su lugar de votación mediante el portal oficial de registro electoral, las oficinas electorales de cada condado o la línea telefónica estatal de asistencia al votante 1-800-252-VOTE (8683).

Las elecciones generales de Texas se realizan el 3 de noviembre. Los candidatos que resulten ganadores en las primarias de desempate del 26 de mayo pasan a integrar la boleta definitiva para esa instancia.