La capa delgada casi invisible que amenaza en silencio las carreteras en Texas tras la tormenta invernal

Tras varios días de ola de frío y tormenta invernal, Texas enfrenta ahora una amenaza silenciosa en sus carreteras: una capa delgada de hielo casi imperceptible que puede provocar accidentes graves en cuestión de segundos. Las autoridades meteorológicas advirtieron que los conductores, especialmente en el área de Dallas–Fort Worth, deberán extremar precauciones durante las últimas horas de enero de 2026, cuando las bajas temperaturas favorecen la formación de esta película resbaladiza conocida como “hielo negro” sobre rutas, puentes y accesos urbanos.

La advertencia del NWS para Texas

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una alerta específica para el norte de Texas, donde la combinación de nieve, aguanieve y temperaturas bajo cero creó el escenario perfecto para que se forme esta fina capa de hielo en el pavimento.

El hielo negro puede formarse en todo tipo de superficies, especialmente carreteras, aceras y caminos de acceso Utah Department of Public Safety - Utah Department of Public Safety

Según la oficina del NWS en Fort Worth, el fenómeno puede presentarse sobre todo en las primeras horas de la mañana, cuando el termómetro permanece por debajo del punto de congelación tras el paso de la tormenta invernal.

Las previsiones indican que las temperaturas seguirán bajas durante la última semana de enero, con máximas apenas cercanas a los 39 °F (4 °C) y noches muy frías que favorecen la recongelación del agua acumulada en calzadas y aceras.

Aunque por la tarde el sol ayude a derretir parte del hielo, el riesgo reaparece cada noche, cuando el pavimento se enfría y la humedad vuelve a solidificarse sin que el ojo humano lo note con claridad.

Una capa transparente y traicionera

Lo que vuelve especialmente peligroso al “black ice” es que no luce como el hielo típico que se forma en placas blancas o con textura. De acuerdo con el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, se trata de una capa delgada y transparente que deja ver el color oscuro del asfalto, lo que engaña a los conductores y peatones, que creen que el camino está simplemente húmedo.

Esta película puede aparecer tanto después de la nieve derretida como tras lluvias ligeras que se congelan cuando la temperatura cae por debajo de los 32 °F (0 °C).

En Texas, autoridades meteorológicas advirtieron sobre un fenómeno especialmente peligroso para los conductores (State Farm)

Incluso una capa muy fina es suficiente para provocar pérdida de tracción en vehículos y caídas en peatones. Por eso las autoridades hablan de un “peligro silencioso”: no genera grandes acumulaciones ni montículos, pero sí multiplica el riesgo de derrapes, choques en cadena y atropellos.

Cómo protegerse en calles y carreteras texanas

Frente a este escenario, las recomendaciones oficiales apuntan tanto a quienes manejan como a quienes se desplazan a pie.

Para peatones, se sugiere usar calzado con buen agarre y tracción, caminar con pasos cortos y firmes y, cuando sea posible, recurrir a la llamada “caminata de pingüino”: el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante y los pies bien apoyados para reducir la posibilidad de resbalones.

También se aconseja aprovechar pasamanos, evitar zonas brillantes del pavimento y alertar a otras personas al detectar superficies sospechosamente lisas.

La presencia de hielo negro puede ser muy peligrosa para los conductores (Foto: Canva)

En el caso de los conductores, la primera medida es reducir la velocidad y aumentar la distancia con el vehículo de adelante, sobre todo en puentes, rampas y curvas, donde el hielo tiende a formarse primero.

Las autoridades recomiendan equipar los autos con neumáticos aptos para invierno, revisar frenos y mantener el tanque con suficiente combustible ante la posibilidad de demoras por accidentes o cierres temporales.

Si el conductor se encuentra de pronto con una superficie resbaladiza, lo correcto es levantar el pie del acelerador de manera gradual, evitar frenar de golpe y no girar bruscamente el volante.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.