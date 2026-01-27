El fenómeno que se podría formar en medio de la ola de frío en Texas tras el paso de la tormenta invernal

Tras varios días de ola de frío y tormenta invernal, las autoridades meteorológicas advirtieron que los conductores en el área de Dallas–Fort Worth, Texas, deberán extremar precauciones por la posible formación de un fenómeno peligroso en carreteras, que podría mantenerse durante el resto de la semana.

El fenómeno que se formaría en Texas tras tormenta invernal

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) alertó sobre la posible presencia de hielo negro en distintas zonas del Estado de la Estrella Solitaria, luego de las bajas temperaturas y la caída de nieve y aguanieve registradas en los últimos días.

La caída de nieve y aguanieve, y las bajas temperaturas pronosticadas, podrían formar hielo negro en carreteras de Texas (X/@NWSFortWorth)

La advertencia fue emitida por la oficina del NWS en Fort Worth, que señaló que este fenómeno podría aparecer principalmente durante las mañanas, cuando las temperaturas permanecen por debajo del punto de congelación tras la tormenta invernal.

De acuerdo con los pronósticos, las temperaturas continuarán bajas durante la última semana de enero de 2026, lo que incrementa el riesgo de hielo negro en carreteras y aceras, especialmente en zonas no tratadas ni limpiadas.

Aunque se prevén máximas cercanas a los 39 °F (4 °C) y condiciones más soleadas por la tarde, durante la noche y la madrugada el termómetro volverá a descender, favoreciendo la recongelación del pavimento.

“Los impactos generalizados por condiciones peligrosas en la circulación debido al hielo remanente, la aguanieve y la nieve continuarán. Se espera hielo negro en carreteras y aceras sin limpiar ni tratar. Las temperaturas superarán el punto de congelación hacia el final de la mañana o primeras horas de la tarde”, informaron los meteorólogos.

¿Qué es el hielo negro?

El hielo negro es uno de los fenómenos más peligrosos para la conducción, ya que se forma de manera irregular y no es fácilmente visible, según el Servicio Meteorológico de Estados Unidos.

El hielo negro puede formarse en todo tipo de superficies, especialmente carreteras, y es potencialmente peligroso para los conductores y peatones (Archivo) Utah Department of Public Safety - Utah Department of Public Safety

Se trata de una capa delgada y transparente de hielo que permite ver el color oscuro del asfalto debajo, lo que dificulta su detección. Suele aparecer durante las primeras horas del día, cuando la nieve derretida o la lluvia se congela al bajar la temperatura.

También puede formarse después de lluvias nocturnas, cuando el termómetro cae por debajo del punto de congelación. Incluso una capa muy fina puede provocar la pérdida de tracción tanto en vehículos como en peatones.

Cómo evitar accidentes por hielo negro en Texas

Ante el riesgo que representa el hielo negro, autoridades y especialistas recomiendan tomar las siguientes medidas de prevención, de acuerdo con Safety Line:

Se recomienda no frenar ni acelerar en caso de chocar con hielo negro mientras se conduce (Safety Line)