Operación “Lone Star” en Texas: el insólito rastreo con caballos y perros para capturar a un migrante en la frontera

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) difundió imágenes de una reciente operación en el marco de la Operación Lone Star (OLS, por sus siglas en inglés), en la que la Unidad de Patrulla Fronteriza Montada (BMPU, por sus siglas en inglés) capturó a un hombre de origen mexicano con antecedentes criminales que había sido deportado en anteriormente. El arresto tuvo lugar en un rancho privado del condado de Kinney.

La Operación Lone Star en Texas

El domingo pasado, alrededor de las 9 hs, los agentes de la Patrulla Fronteriza Montada participaban en la Operación Lone Star. A esa hora, la perra K-9 Arya y su manejador respondieron a una alerta emitida por una cámara Drawbridge.

El sistema de monitoreo remoto, utilizado por propietarios rurales para detectar actividad sospechosa, fue activado por un hombre en un rancho privado del condado de Kinney, según detalló un comunicado del DPS.

Autoridades de la Patrulla Fronteriza capturan a un méxicano con antecedentes criminales en un rancho en Texas (YouTube: Texas Department of Public Safety)

En las imágenes compartidas por las autoridades se observa a un hombre, vestido de negro, escondido entre las malezas. “¡No te muevas, levántese! Policía del Estado. ¿No tiene armas, navajas, tu mochila?", se escucha decir al oficial. “No traigo”, respondió el detenido. Cuando el oficial le preguntó si estaba con más personas, el inmigrante lo negó.

Un extranjero previamente deportado

El hombre, identificado como Adan Delgado-Ortega, de 52 años y originario de México, fue arrestado. Tras una investigación, los agentes descubrieron que había sido previamente deportado, con múltiples expulsiones desde 1998. Además, contaba con historial criminal, que incluía condenas por violencia familiar, posesión de armas, evasión de arresto y posesión de drogas.

El detenido, Adan Delgado-Ortega, de 52 años y originario de México, contaba con antecedentes criminales y había sido expulsado del país en múltiples ocasiones desde 1998 Texas Department of Public Safety

El hombre fue repatriado por última vez desde Estados Unidos en agosto de este año por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Ejecución y Deportaciones (ERO, por sus siglas en inglés) en Oklahoma City.

Qué es la Operación Lone Star

El gobernador Greg Abbott puso en marcha la Operación Lone Star en 2021 al movilizar a la Guardia Nacional de Texas y al DPS a la frontera sur.

Según indicó un comunicado, el personal de la operación trabaja junto a las agencias federales para prevenir y detener cruces ilegales, capturar a traficantes de personas y miembros de cárteles, y frenar el ingreso de drogas como el fentanilo a Estados Unidos.

Delgado-Ortega fue expulsado por última vez de Estados Unidos en agosto de este año por el ICE y la Oficina de Ejecución y Deportaciones en Oklahoma City Captura de pantalla Youtube: Texas Department of Public Safety

De acuerdo con las autoridades, desde su inicio hasta principios de septiembre, la operación llevó a cabo más de 535.700 detenciones y derivaciones de inmigrantes ilegales, así como más de 57.400 arrestos criminales, con 47.500 cargos por delitos graves. En la lucha contra el fentanilo, las autoridades de Texas incautaron más de 779 millones de dosis.

Entre los operativos destacados se encuentran: