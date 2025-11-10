Cuál es el precio de sacar la licencia de conducir como inmigrante en Houston en noviembre 2025

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) establece los precios para sacar la licencia de conducir en noviembre de 2025. Los montos se aplican a todo el territorio estatal, incluida la ciudad de Houston. En el caso específico de los migrantes, los valores oscilan entre US$9 y US$33, según su edad y la fecha de vigencia del carnet.

Cuánto cuesta sacar la licencia de conducir para inmigrantes de Houston

De acuerdo con el sitio oficial del DPS, el solicitante extranjero debe abonar una tarifa de solicitud al pedir la licencia de conducir en Houston, Texas.

Los inmigrantes pueden conseguir la licencia de conducir en Houston si son residentes legales Freepik

El monto varía según su rango etario:

Menores de 18 años (nuevo): cuesta US$16 y caduca cuando cumpla 18.

cuesta y caduca cuando cumpla 18. De 18 a 84 años (nuevo): sale US$33 y tiene ocho años de vigencia.

sale y tiene ocho años de vigencia. 85 años o más (nuevo): tiene un valor de US$9 y vence lego de dos años (el día de su cumpleaños).

Por otro lado, también está la licencia de conducir de duración limitada, que es para visitantes temporales en Estados Unidos: en este caso, el costo es de US$33.

Una vez sea aprobada la licencia, el migrante en cuestión recibirá un documento temporal con el que podrá circular de manera legal hasta que reciba la tarjeta oficial. La demora puede llegar a ser de dos a tres semanas, de acuerdo con la agencia.

Así se ve una licencia de conducir en Texas DPS Texas

Qué documentos se necesitan para pedir la licencia de conducir para inmigrantes en Houston

Todos los extranjeros que residen en Houston deben presentar varios documentos para solicitar la licencia de conducir, según el DPS:

Comprobante de residencia en Texas.

Documentos de identidad.

Número de Seguro Social.

Comprobante de registro vehicular vigente para cada coche que se posea.

Comprobante de seguro de cada vehículo que se posea (o una declaración que demuestre si no cuenta con ninguno).

Certificado de Impact Texas Driver (ITD, por sus siglas en inglés). Debe tener una fecha de vencimiento dentro de los 90 días posteriores a la prueba.

Se deben conocer varias consideraciones antes de solicitar la licencia de conducir en Houston Freepik - Freepik

Cómo sacar la licencia de conducir en Houston para inmigrantes

En primera medida, es importante saber que solo los extranjeros que sean residentes permanentes legales, refugiados o asilados pueden obtener la licencia de conducir en Houston o cualquier otra ciudad texana.

Para realizar el trámite, deben presentar un documento que esté vigente e incluya su nombre y fecha de nacimiento. También tienen que completar un curso de educación vial para adultos de seis horas en caso de que tengan entre 18 y 24 años.

Para solicitar la licencia de conducir en Texas deberá completar varios pasos Freepik - Freepik

El formulario rellenar requiere la presentación de información biométrica de la persona y la toma de una fotografía. Se puede conseguir ya sea en línea o de forma presencial en una oficina cercana.

Luego de superar este proceso, se debe aguardar a que el agente verifique el período del estatus con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Por último, hay que aprobar otros exámenes: