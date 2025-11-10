Los requisitos para sacar la licencia de conducir como inmigrante en Texas en noviembre 2025

Para sacar una licencia de conducir como inmigrante en Texas en noviembre de 2025, es necesario cumplir con ciertos requisitos. Si bien el Departamento de Seguridad Pública estatal (DPS, por sus siglas en inglés) limita el permiso, los no ciudadanos pueden obtenerlo si presentan prueba de identidad, junto con otros documentos.

Cómo sacar la licencia de conducir como inmigrante en Texas en noviembre 2025

Los extranjeros indocumentados en el estado de la Estrella Solitaria no pueden obtener una licencia de conducir , pero esto no aplica para todos los migrantes.

, pero esto no aplica para todos los migrantes. Los residentes permanentes legales, refugiados o asilados pueden realizar el trámite, según explica el DPS en su sitio web.

Los inmigrantes que cumplan con las condiciones pueden tramitar la licencia de conducir en Texas en noviembre 2025 Foto de freepik

Para esto, deben presentar un documento que esté vigente e incluya el nombre y fecha de nacimiento. Las personas de entre 18 y 24 años que realicen la petición por primera vez tienen que completar un curso de educación vial para adultos de seis horas. Además, es necesario que programen una visita a la oficina de licencias de conducir local.

Allí, hay que llenar el formulario, disponible en línea o en la instalación, proporcionar información biométrica (firma y huellas dactilares) y tomarse una fotografía.

Una vez que acuda a la sede correspondiente, el solicitante deberá esperar que el agente verifique el período del estatus con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Si no puede hacerlo, procederá a una comprobación adicional.

El inmigrante debe completar un formulario disponible en línea para iniciar el trámite para sacar la licencia de conducir en Texas Freepik - Freepik

Otras condiciones incluyen aprobar el examen de la vista y la prueba escrita de conocimientos. También tienen que pasar con éxito la parte práctica de habilidades de conducción. De este modo, demuestran que comprenden las leyes de tránsito y las acciones de manejo seguro.

Asimismo, los visitantes temporales que cumplan con los requisitos pueden recibir una licencia de conducir o un documento de identidad con la leyenda “Vigencia Limitada”. Está disponible para estudiantes extranjeros, titulares de ciertos tipos de visa de trabajo y otros no ciudadanos, y caduca al finalizar el período de residencia legal.

Documentos que debe presentar un inmigrante para sacar la licencia de conducir en Texas

De acuerdo con el DPS, los extranjeros que residen en el estado deben presentar estos documentos:

Comprobante de residencia en Texas.

Documentos de identidad.

Número de Seguro Social.

Comprobante de registro vehicular vigente para cada vehículo que se posea (solo aplica a los nuevos residentes que entregan una licencia de otro estado).

Comprobante de seguro de cada vehículo que se posea o una declaración que afirme que no posee un vehículo.

Certificado de Impact Texas Driver (ITD, por sus siglas en inglés), si se va a presentar el examen de manejo. Debe tener una fecha de vencimiento dentro de los 90 días posteriores a la prueba.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pidió a Texas datos de licencias de conducir para ampliar el sistema federal SAVE Texas.gov

Cuánto cuesta sacar una licencia de conducir como inmigrante en Texas en noviembre 2025

Al realizar el trámite, el solicitante debe abonar la tarifa de solicitud en la oficina. De acuerdo a la agencia, estos que los precios vigentes de los permisos (Clase A, B o C):

Menores de 18 años (nuevo): 16 dólares y caduca el día del cumpleaños 18.

y caduca el día del cumpleaños 18. De 18 a 84 años (nuevo): US$33 y vence después de ocho años (en la fecha de cumpleaños).

y vence después de ocho años (en la fecha de cumpleaños). 85 años o más (nuevo): US$9 y finaliza su vigencia después de dos años (el día de cumpleaños).

A su vez, la licencia de conducir de duración limitada y para visitantes temporales en Estados Unidos tiene un costo de US$33.

Cuando finalizan el trámite, las personas recibirán un documento temporal que les permitirá conducir legalmente mientras esperan su tarjeta permanente. El DPS indica que el permiso oficial tiene una demora estimada de entrega por correo de dos a tres semanas.