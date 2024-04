Eclipse solar 2024: los vehículos que no podrán circular en Texas el 8 de abril

Escuchar

La llegada del eclipse total de Sol del próximo 8 de abril de 2024 emociona a gran parte de Estados Unidos. A causa de lo que se cree será el fenómeno astronómico del año, algunos estados de ese país instaron a sus habitantes a abastecerse de agua y alimentos y otros tomaron medidas excepcionales para preservar a su población, como el cierre de escuelas. En el caso de Texas, activaron la prohibición de circular con determinados autos ese día.

El eclipse total de sol será el próximo 8 de abril de 2024 Unsplash

Texas es uno de los estados donde podrá verse el eclipse –siempre con la protección ocular adecuada–. De hecho, es el primero de EE.UU. donde podrá observarse. Por eso, las autoridades de la jurisdicción esperan una masiva afluencia, tal como ocurrió en el último espectáculo astronómico de 2017.

En aquel entonces, algunas áreas del estado sureño registraron un aumento del tránsito vehicular de hasta el 200%. En esta ocasión, el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) estima que cerca de un millón de personas viajarán a esta jurisdicción para observar la totalidad del fenómeno.

“Los residentes de los estados vecinos y otros condados llegarán hasta aquí para verlo, lo que provocará que haya más vehículos en las rutas estatales. Las proyecciones dicen que podría haber hasta un millón de personas que viajen hacia, a través y dentro de Texas para llegar al camino de la totalidad y ver el eclipse”, afirmó Matthew Heinze, coordinador de manejo de emergencias del Departamento, en un comunicado del organismo.

En tanto, para evitar una nueva congestión y colapso de sus autovías, se prohibió la circulación de ciertos vehículos durante ese día en unos 83 condados texanos.

Cuáles son los vehículos que no podrán circular en Texas el 8 de abril

Según dispuso el TxDOT, no podrán circular durante el día del eclipse total los rodados de gran tamaño. En el caso de los vehículos de pasajeros, no podrán exceder los 2,44 metros de ancho, mientras que todo el resto de los autos no podrán superar los 2,59 metros sin permiso. La medida estará vigente de medianoche a medianoche.

Los condados en donde estará prohibida la circulación de estos vehículos son:

Anderson

Atascosa

Bandera

Bell

Bexar

Blanco

Bosque

Bowie

Brown

Burnet

Camp

Cass

Cherokee

Coleman

Collin

Comal

Comanche

Coryell

Dallas

Delta

Denton

Dimmit

Edwards

Ellis

Erath

Falls

Fannin

Franklin

Freestone

Frio

Gillespie

Grayson

Gregg

Hamilton

Harrison

Hays

Henderson

Hill

Hood

Hopkins

Hunt

Johnson

Kaufman

Kendall

Kerr

Kimble

Kinney

Lamar

Lampasas

Leon

Limestone

Llano

Marion

Mason

Maverick

McClennan

McCullough

Medina

Menard

Milam

Mills

Morris

Navarro

Parker

Rain

Real

Red River

Robertson

Rockwall

San Saba

Smith

Somervell

Sutton

Tarrant

Titus

Travis

Upshur

Uvalde

Val Verde

Van Zandt

Williamson

Wood

Zavala

Justin Coleman, de Birmingham, Alabama, usa sus gafas para mirar un eclipse solar desde la parte alta de una estructura de estacionamiento el lunes 21 de agosto de 2017, en Birmingham. (AP Foto/Brynn Anderson, Archivo) Brynn Anderson - AP

Las autoridades adelantaron que varias agencias estatales trabajan en conjunto para dar respuesta de emergencia ante el aumento del tránsito. Los equipos de la entidad reúnen equipos y señales para ayudar a dirigir el tránsito de manera segura y estarán disponibles las 24 hs del día durante el evento. En algunas rutas, habrá señales con mensajes como: “PROHIBIDO PARAR EN LA RUTA PARA VER EL ECLIPSE” y “PROHIBIDO ESTACIONAR EN LA RUTA, MANTENERSE EN MOVIMIENTO”.

Los consejos de Texas a los conductores durante el eclipse total

En su comunicado, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para quienes visiten Texas con el objetivo de ver el espectáculo astronómico. Estos son:

Habrá un tráfico más intenso de lo habitual en los días previos, durante y después del eclipse, especialmente en los corredores principales, cerca de la trayectoria de la totalidad.

Las personas deben salir temprano y planificar su ruta. El viaje puede tardar más de lo previsto. DriveTexas.org cuenta con condiciones de tránsito actualizadas.

Se puede encontrar un espacio designado y seguro para estacionar antes del eclipse.

“Conduzca amigablemente, al estilo de Texas”, instan las autoridades. También sugieren tener una actitud tranquila y cortés en el camino.

Disfrutar de las hermosas flores silvestres que florecerán, pero no pasarles por encima para que puedan volver a crecer el próximo año.

No permitir que la basura eclipse a Texas. Se deberán tirar todos los residuos en un contenedor de basura adecuado.

El eclipse solar total de 2024 ocurrirá el 8 de abril NASA

Los puntos de Texas donde se verá el eclipse total

La línea central del eclipse, en donde se verá la totalidad del fenómeno, ingresará a Texas por la frontera de México, cerca de Eagle Pass, y saldrá del estado cerca de Texarkana. La totalidad dura entre uno y cinco minutos, dependiendo de la ubicación. Se podrá observar en las siguientes ciudades y horarios, siempre Central Daylight Time (CDT):

Eagle Pass: 13.27 hs

Uvalde: 13.29 hs

San Antonio: 13.33 hs

Austin: 13.36 hs

Waco: 13.38 hs

Dallas y Fort Worth: 13.40 hs

Tyler: 13.43 hs

Texarkana: 13.46 hs