El alcalde de Houston cuestionó las tácticas del ICE y pidió el uso de cámaras corporales: “Están fuera de control”

John Whitmire, alcalde de Houston, cuestionó las recientes operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El mandatario local expresó su preocupación por las tácticas implementadas por la fuerza federal en la ciudad de Texas.

Qué dijo Whitmire sobre el desempeño del ICE en EE.UU.

El funcionario local denunció que hay una “falta de instrucción” que muestran los agentes durante sus intervenciones. En una entrevista con Telemundo Houston, Whitmire exigió un cambio de enfoque en las actividades del ICE.

“El ICE está fuera de control. No creo que tenga una buena formación simplemente por sus tácticas. Así que me preocupa su formación”, declaró el mandatario. Asimismo, solicitó que cada oficial porte una cámara corporal para registrar sus procedimientos, algo que no ocurrió en el episodio del fallecimiento del mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Houston.

Por otro lado, Whitmire afirmó que el ICE no cuenta con una preparación sólida para manejar situaciones críticas. “Es muy doloroso. Estoy triste, me hace enojar y también estoy muy frustrado”, agregó.

La crítica del alcalde de Houston a Trump por los controles vehiculares del ICE

El alcalde también respondió a la intención del presidente Donald Trump de que el ICE retome las detenciones vehiculares en todo el país norteamericano. En torno a ello, Whitmire aseguró: “Trump se equivoca y necesitamos más compasión de su parte”.

El líder local sostuvo que estas operaciones ponen “en peligro” a toda la comunidad. Además, enfatizó que el discurso sobre seguridad pública ignora las consecuencias reales en las calles.

El mensaje de Donald Trump donde pide que se reanuden los controles vehicular del ICE Captura de pantalla Truth Social @realDonaldTrump

El miércoles por la mañana, el presidente estadounidense presionó para reactivar esta práctica a pesar de una orden federal que pausó la mayoría de las intercepciones de vehículos por parte de la División de Operaciones de Ejecución y Eliminación (ERO, por sus siglas en inglés). Estas medidas surgieron tras los incidentes fatales ocurridos en operativos migratorios similares, en Houston y Maine.

En su cuenta de Truth Social, Trump escribió: “No podemos renunciar a una de las herramientas más importantes y efectivas del ICE para combatir el crimen: ¡La detención de tráfico!”.

Ante ello, Whitmire exigió que la administración federal priorice el bienestar de los ciudadanos. El alcalde de Houston consideró que el enfoque actual es contraproducente para el orden público.

Críticas al ICE en Texas luego de la muerte de Lorenzo Salgado Araujo

La medida que apoyó Whitmire y rechazó Trump se concretó poco después de los tiroteos en Houston y Maine. El primero ocurrió el 7 de julio, cuando Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano que había vivido en EE.UU. por más de 30 años sin antecedentes criminales, fue baleado en un operativo del ICE mientras conducía hacia su trabajo.

Un monumento conmemorativo en el lugar donde Lorenzo Salgado Araujo fue asesinado a tiros por agentes del ICE en Houston Karen Warren - FR172172 AP

En principio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) respondió que Salgado era el objetivo de la operación. Sin embargo, luego la autoridad reconoció que no era la persona que buscaba.

El otro episodio sucedió el 13 de julio en Biddeford, Maine. Allí, Johan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años, también perdió la vida tras ser baleado en un operativo de la agencia migratoria.