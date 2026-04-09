Greg Abbott renueva la declaración de desastre por condiciones en Texas: las localidades incluidas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, actualizó la declaración de desastre por la continuidad de las condiciones que favorecen incendios forestales. Así, habilita recursos estatales, flexibiliza reglas operativas y alcanza a más de un centenar de condados.

Qué implica la declaración de desastre en Texas

La decisión se apoya en un escenario que, según la proclamación, se arrastra desde el 10 de agosto de 2025: aire seco, vegetación combustible, viento y falta de humedad acumulada en varias zonas del estado.

El gobernador Greg Abbott emitió una proclamación para enmendar y renovar la declaración de desastre debido a la persistencia de condiciones climáticas propicias para incendios JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“El aumento de las condiciones meteorológicas propicias para incendios representa una amenaza inminente de daños generalizados o graves, lesiones o pérdida de vidas o propiedades en varios condados”, señaló Abbott.

La proclamación habilita el uso de todos los recursos disponibles del gobierno estatal y de las subdivisiones políticas que resulten necesarias para responder a la emergencia, como:

Personal

Logística

Equipamiento

Capacidad operativa para prevención, contención y asistencia

Además, el gobernador autorizó la suspensión temporal de normas administrativas que puedan retrasar tareas urgentes vinculadas con la protección de vidas y bienes.

El respaldo legal se vincula con la Sección 418.017 del Código de Gobierno de Texas, que permite reasignar funciones, movilizar recursos públicos e incluso intervenir sobre bienes privados si la situación lo exige y bajo los parámetros previstos por la ley.

El clima indica que las condiciones meteorológicas propicias para incendios persisten y representan una amenaza inminente Canva

Las localidades incluidas en la declaración de desastre

La renovación firmada por Abbott alcanza a una lista extensa de condados distribuidos en distintas áreas de Texas:

Norte de Texas : Armstrong, Carson, Collingsworth, Dallam, Deaf Smith, Donley, Gray, Hansford, Hartley, Hemphill, Hutchinson, Lipscomb, Moore, Ochiltree, Oldham, Potter, Randall, Roberts, Sherman y Wheeler.

: Armstrong, Carson, Collingsworth, Dallam, Deaf Smith, Donley, Gray, Hansford, Hartley, Hemphill, Hutchinson, Lipscomb, Moore, Ochiltree, Oldham, Potter, Randall, Roberts, Sherman y Wheeler. Noroeste : Bailey, Briscoe, Castro, Cochran, Crosby, Floyd, Garza, Hale, Hockley, Lamb, Lubbock, Lynn, Parmer, Swisher, Terry y Yoakum, Baylor, Childress, Cottle, Dickens, Foard, Hall, Hardeman, Haskell, Kent, King, Knox, Motley y Wilbarger.

: Bailey, Briscoe, Castro, Cochran, Crosby, Floyd, Garza, Hale, Hockley, Lamb, Lubbock, Lynn, Parmer, Swisher, Terry y Yoakum, Baylor, Childress, Cottle, Dickens, Foard, Hall, Hardeman, Haskell, Kent, King, Knox, Motley y Wilbarger. Oeste de Texas : Andrews, Borden, Brewster, Coke, Crane, Crockett, Culberson, Dawson, Ector, El Paso, Fisher, Gaines, Glasscock, Howard, Hudspeth, Irion, Jeff Davis, Jones, Loving, Martin, Midland, Mitchell, Nolan, Pecos, Presidio, Reagan, Reeves, Scurry, Sterling, Stonewall, Terrell, Upton, Ward y Winkler.

: Andrews, Borden, Brewster, Coke, Crane, Crockett, Culberson, Dawson, Ector, El Paso, Fisher, Gaines, Glasscock, Howard, Hudspeth, Irion, Jeff Davis, Jones, Loving, Martin, Midland, Mitchell, Nolan, Pecos, Presidio, Reagan, Reeves, Scurry, Sterling, Stonewall, Terrell, Upton, Ward y Winkler. Sur de Texas : Brooks, Cameron, Dimmit, Duval, Hidalgo, Jim Hogg, Jim Wells, Kenedy, Kinney, Kleberg, La Salle, Maverick, McMullen, Starr, Uvalde, Val Verde, Webb, Willacy, Zapata y Zavala.

: Brooks, Cameron, Dimmit, Duval, Hidalgo, Jim Hogg, Jim Wells, Kenedy, Kinney, Kleberg, La Salle, Maverick, McMullen, Starr, Uvalde, Val Verde, Webb, Willacy, Zapata y Zavala. Costa del Golfo y sureste de Texas : Aransas, Bee, Brazoria, Calhoun, DeWitt, Fort Bend, Goliad, Hardin, Jackson, Karnes, Lavaca, Live Oak, Matagorda, Nueces, Refugio, San Patricio, Tyler, Victoria y Wharton.

: Aransas, Bee, Brazoria, Calhoun, DeWitt, Fort Bend, Goliad, Hardin, Jackson, Karnes, Lavaca, Live Oak, Matagorda, Nueces, Refugio, San Patricio, Tyler, Victoria y Wharton. Centro-sur: Atascosa, Frio, Medina y Wilson.

Por qué Texas mantiene la alerta por incendios

Aunque en algunos sectores se esperan tormentas y lluvias aisladas, las autoridades sostienen que eso no alcanza para desactivar el riesgo general. El problema, según el esquema de monitoreo estatal, es que muchas áreas pueden quedar fuera de esas precipitaciones y volver rápidamente a condiciones de peligro.

En regiones como los Panhandles, la preocupación se concentra en el retorno de aire seco luego del paso de sistemas de tormenta. Si el suelo no recupera humedad y la vegetación sigue seca, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) el riesgo de propagación se mantiene alto incluso después de episodios breves de lluvia.

El Texas A&M Forest Service actúa como la entidad técnica encargada de monitorear el clima, la sequedad de la vegetación y los riesgos de ignición para emitir alertas tempranas Facebook Texas A&M Forest Service

Cómo monitorea Texas el riesgo de incendios forestales

El seguimiento está a cargo de organismos estatales que trabajan con datos meteorológicos, estado de la vegetación y registros de ignición. Entre las herramientas utilizadas figuran estaciones automáticas de clima, análisis de humedad de combustibles y mapas de crecimiento herbáceo, según el comunicado local.