El condado de Texas donde pagar una multa de tráfico equivale a una declaración de culpabilidad

En el condado de Harris, Texas, pagar una multa de tránsito equivale a un reconocimiento de culpabilidad ante la ley. Al recibir una infracción, los conductores pueden optar por abonarla, declararse inocentes o completar un curso de seguridad vial. Elegir la primera opción implica asumir la responsabilidad por la sanción.

En caso de recibir una infracción de tránsito en el condado Harris, antes de la fecha de audiencia indicada, se puede optar por pagar el importe correspondiente. La mayoría de los montos se especifica en el Aviso Uniforme de Tráfico y también se puede consultar a través de la función “Find My Case and Court Date”, en el sitio web de los Tribunales del Juez de Paz del Condado de Harris.

Ante una infracción en el condado de Harris, el conductor se puede declarar culpable, no culpable o solicitar un curso de seguridad vial Pexels

Las sanciones se pueden pagar en línea, con tarjeta de crédito; por correo, mediante cheque de caja o giro postal, a nombre del Juez de Paz; o en persona en el tribunal, según informó Harris County Justice Courts.

Frente a una infracción, existen tres posibles acciones:

Declararse “Culpable” o “No Contender”: de esta forma, se renuncia al derecho a un juicio con jurado, ya sea en persona o por correo, antes de la fecha de audiencia indicada en la infracción. La multa evaluada debe pagarse antes de que pasen 31 días desde que se recibió la notificación.

Declararse "No Culpable": el tribunal debe recibir dicha declaración antes de la fecha de audiencia indicada en la infracción. También es posible indicar si se renuncia al derecho a un juicio con jurado.

Solicitar curso de seguridad vial o de operador de moto, o especializado en seguridad vial para el uso correcto de asientos de seguridad infantil: es posible pedir que la infracción sea retirada al completar exitosamente el taller correspondiente. Este derecho se pierde si no se notifica al tribunal la intención de tomar la capacitación antes de la fecha de audiencia.

Cómo afectan las infracciones de tránsito en el condado de Harris al historial de conducción

Las infracciones de tránsito pueden tener consecuencias directas en el historial de manejo de los conductores. El Departamento de Seguridad Pública recibe información sobre condenas, pérdida de fianzas y la finalización de programas de seguridad vial o de operador de moto. Sin embargo, ciertas acciones, como completar exitosamente un periodo de libertad condicional bajo suspensión de sentencia y aplazamiento de resolución, no se notifican.

Algunas faltas de tránsito tienen un impacto directo en el historial de manejo de los conductores Facebook NYPD

Además, el Programa de Responsabilidad del Conductor establece un sistema de puntos que refleja la gravedad de cada infracción y su impacto en la licencia de conducir:

Una violación de tránsito en movimiento se asigna dos puntos.

Una violación que resulta en accidente se asigna tres puntos.

No se asignan puntos por exceso de velocidad menor al 10% del límite, salvo que sea en zona escolar.

No se asignan puntos tras completar con éxito la libertad condicional o los programas de seguridad vial.

En el condado de Harris existe un sistema de puntos que refleja la gravedad de cada infracción y su impacto en la licencia de conducir Freepik

Si se acumulan seis o más puntos en un periodo de 36 meses, se debe pagar un recargo de 100 dólares y US$25 por cada punto adicional al Departamento de Seguridad Pública.

Además, se aplican cargos extra si se registra una condena por “conducir con licencia inválida”, “no mostrar prueba de seguro” u “operar un vehículo con registro suspendido” durante los últimos tres años.