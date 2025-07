El desgarrador relato de la directora del Camp Mystic de Texas: “Estaba en un tejado con el agua al cuerpo”

Elizabeth Sweet, una de las directoras del programa del campamento cristiano “Camp Mystic” de Texas, reveló cómo fueron los dramáticos minutos mientras crecía el río Guadalupe. Una catástrofe que provocó la muerte de 27 campistas y consejeros, de un total de al menos 89 víctimas en toda la región, además de múltiples desaparecidos en Texas.

El testimonio de la directora sobre las consecuencias de las inundaciones en el campamento

La joven publicó su experiencia en su cuenta de Instagram. Allí, aseguró que en plena madrugada del 4 de julio se despertó por el desborde del río en gran parte del campamento.

La directora reveló cómo el agua llegó hasta el tejado de las cabañas del campamento Julio Cortez - AP

"A las 3.11 hs me despertaron para ayudar a evacuar a los campistas de sus cabañas. A las cuatro de la mañana estaba en el tejado con el agua hasta la altura de mi cuerpo“, relató Sweet sobre el avance del río en el campamento.

La directora aseveró que el agua alcanzó los seis metros de altura en solo una hora, por lo que consideró que fue una “inundación catastrófica y un desastre natural”.

“El agua subió más de 20 pies de altura (6 metros) en una hora. Esta fue una inundación catastrófica, un desastre natural, algo único en la vida”, dijo la joven en su comunicado.

La despedida de la directora al Mystic Camp

Después de relatar su experiencia durante la inundación, Elizabeth Sweet agradeció al campamento por las experiencias vividas a lo largo de los años. Si bien reconoció sentirse aún afectada por la tragedia, decidió apoyarse en las enseñanzas espirituales recibidas en el lugar.

Camp Mystic fue fundado en 1926 por el entrenador de la Universidad de Texas, "Doc" Stewart Instagram/@campmystichunttx

“Aunque ayer fue el día más difícil de mi vida y me llevará un tiempo recuperarme, sé que cuento con el apoyo de mis hermanas Mystic cuando me sienta mal. Dejé un campamento que fue demolido y destruido, pero ese no es el lugar que recordaré en los años venideros. Voy a recordar el lugar donde nos reíamos camino a nuestras actividades, cantábamos a todo pulmón en el comedor y aplaudíamos con todas nuestras fuerzas”, replicó el Houston Chronicle.

El comunicado de Mystic Camp tras las inundaciones

El campamento publicó un breve comunicado en su sitio web. Allí, informó la muerte de 27 campistas y consejeros por la crecida del río Guadalupe.

“Camp Mystic está de luto por la pérdida de 27 campistas y consejeros tras la catastrófica inundación del río Guadalupe. Nos sentimos destrozados junto con nuestras familias que sufren esta tragedia inimaginable", expresó la organización.

Camp Mystic fue la zona más afectada por estar frente el río Guadalupe Julio Cortez - AP

Los directores del Camp Mystic se encuentran en contacto con autoridades locales y estatales por el rescate de los campistas desaparecidos. Por tanto, solicitaron el apoyo y oración de la comunidad en medio de las búsquedas.

“Hemos estado en comunicación con las autoridades locales y estatales que están desplegando amplios recursos para buscar a nuestras niñas desaparecidas. Estamos profundamente agradecidos por el gran apoyo de la comunidad, los socorristas y los funcionarios de todos los niveles. Les pedimos que sigan orando, respetando y protegiendo la privacidad de cada una de las familias afectadas. Que el Señor siga envolviéndonos con su presencia”, pidieron.