El ICE reacciona: la estrategia de la agencia federal tras el ataque a sus oficinas en Dallas

La fiscal general Pam Bondi publicó un memorando para poner fin a la violencia política contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), dirigido a los organismos que conforman el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés). El comunicado se realizó tras un tiroteo en la oficina de campo de la agencia en Dallas, Texas, que culminó con dos personas fallecidas.

El gobierno de EE.UU. ordena el apoyo a las fuerzas federales y estatales al ICE

La funcionaria alegó una “era de violencia política extrema” contra el ICE y ordenó a los organismos que conforman el DOJ el despliegue de oficiales para proteger las instalaciones de la agencia. Asimismo, aseguró que arrestarán a los “agitadores violentos” y presentarán los cargos federales más severos posibles. “El Estado de derecho prevalecerá”, sentenció.

El comunicado de Pam Bondi sobre las medidas del gobierno de EE.UU. para proteger al ICE X/@AGPamBondi

A través de una publicación de X, Bondi compartió el memorando que dirige a las fuerzas federales, como el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Alguaciles o la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés); a enviar a “todos los oficiales y agentes necesarios” para defender las instalaciones y el personal del ICE. Asimismo, destacó los territorios de Portland (Oregón) y Chicago (Illinois).

En ese sentido, detalló que los agentes “suprimirán todos los disturbios ilegales” y que se realizarán arrestos a personas que amenacen o agredan a un oficial federal o interfiera en los operativos.

La fiscal general compartió el memorando dirigido al Departamento de Justicia de EE.UU. X/@AGPamBondi

La fiscal general indicó que también ordenó a las fiscalías de Estados Unidos para el distrito de Oregón y el distrito norte de Illinois que implementen acusaciones con las pruebas “más contundentes” disponibles según la ley para las personas que realicen ese tipo de acciones. “Ya basta”, aseveró.

Qué pasó en la oficina del ICE en Dallas

El comunicado se emitió días después de un tiroteo en la sede de campo de la agencia en la ciudad de Texas. La mañana del 24 de septiembre pasado, un hombre de 29 años, identificado como Joshua Jahn, disparó desde la azotea de un edificio cercano contra los vehículos del ICE que transportaban detenidos y miembros del personal.

En el lugar, falleció un migrante que se encontraba bajo custodia de la agencia y dos heridos de gravedad fueron trasladados al hospital. La mañana del 30 de septiembre, se confirmó la muerte de uno de ellos, de origen mexicano y de 32 años, Miguel Ángel García-Hernández, quien trabajaba como pintor y enfrentaba un proceso de deportación.

La agencia federal denunció un incremento de la violencia hacia los agentes Facebook/Immigration And Customs Enforcement (ICE)

En alusión al ataque, el gobierno de EE.UU. señaló que se trata de “una nueva era de violencia política extrema” contra el organismo federal, basada en “campañas sofisticadas y organizadas de intimidación, radicalización, amenazas y violencia destinadas a silenciar el discurso del opositor”.

El gobierno de Trump denuncia un incremento de la violencia contra el ICE

“Los disturbios en Los Ángeles y Portland reflejan un aumento de más del 1000% en los ataques contra los oficiales del ICE desde el 21 de enero de 2025″, indicó el comunicado, en referencia al inicio del segundo mandato de Donald Trump y la comparación con los registros del mismo período de 2024.

Bondi resaltó los atentados contra el mandatario republicano, así como contra el juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh y el asesinato del activista conservador Charlie Kirk el 10 de septiembre pasado.

Y concluyó con un apunte contra el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson: “Mientras difamaban a los agentes del ICE como nazis y policía secreta, más de 200 alborotadores bloquearon el acceso a una de las puertas frente a una instalación de procesamiento en Chicago, gritando: ‘Arresten a ICE, disparen a ICE’”.