Murió el migrante herido en el tiroteo al ICE en Dallas: era mexicano, llevaba 20 años en EE.UU y trabajaba como pintor

Miguel Ángel García-Hernández, un pintor mexicano de 32 años y padre de familia, falleció en el hospital donde permanecía internado desde el 24 de septiembre, confirmó su familia a AP. El migrante, nacido en México, había sufrido graves heridas de bala durante un ataque a una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas.

Su muerte, confirmada por su familia a través de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), y eleva a dos el número de víctimas fatales en el incidente.

García-Hernández, quien residía en Estados Unidos desde hace 20 años y era originario de San Luis Potosí, México, fue retirado del soporte vital después de que los médicos informaran a su esposa, Stephany Gauffeny, sobre la irreversibilidad de su estado. “Mi esposo Miguel era un buen hombre, un padre amoroso y el proveedor de nuestra familia”, declaró Gauffeny en el comunicado compartido por LULAC.

Miguel Ángel García es un mexicano de 32 años que fue herido gravemente tras el tiroteo a una oficina de ICE en Dallas, Texas Univision

La pareja había comprado recientemente su primera casa, y Miguel Ángel trabajaba para asegurar el bienestar de sus cuatro hijos, mientras esperaban la llegada del quinto. “Su muerte es una tragedia sin sentido que ha dejado a nuestra familia destrozada. No sé cómo explicarles a nuestros hijos que su padre se ha ido”, agregó su esposa.

El ataque ocurrió la mañana del 24 de septiembre, cuando un tirador arremetió contra una instalación del ICE ubicada en el noroeste de Dallas. Joshua Jahn, de 29 años, disparó indiscriminadamente desde la azotea de un edificio cercano contra vehículos que transportaban detenidos y personal de la agencia. El incidente dejó un muerto en el lugar, identificado como Norlan Guzmán-Fuentes, y a otros dos gravemente heridos, entre ellos García-Hernández. Ningún agente federal resultó lesionado en el asalto, y Jahn se suicidó en el sitio tras el tiroteo.

Joshua Jahn

Miguel Ángel García-Hernández se encontraba bajo custodia migratoria y enfrentaba un proceso de deportación al momento del ataque. Recibió cuatro impactos de bala en el costado, la espalda, el estómago y el cuello, y fue esta última herida la más delicada y la que comprometió su vida.

Su hermano, Fernando García, había declarado a Univision que Miguel Ángel estaba “muy grave en el hospital” y que los médicos lo habían sometido a dos cirugías, pero su condición era crítica, manteniéndolo con vida solo por el soporte de máquinas.

La investigación preliminar del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional indicó que el ataque fue planeado con anticipación y tenía una clara motivación ideológica. Las autoridades federales señalaron que Jahn, quien dejó cartuchos de munición con mensajes y notas escritas en contra de la agencia, odiaba al gobierno de Estados Unidos y buscaba incitar al terror matando a agentes federales. Sin embargo, las víctimas mortales y lesionadas fueron únicamente personas bajo custodia migratoria. El director del FBI en Dallas, Joseph Rothrock, detalló que Jahn llevó a cabo un “ataque tipo emboscada” con la intención específica de matar agentes del ICE, al disparar contra vehículos y las ventanas del edificio.

La familia de García-Hernández, mientras espera actualizaciones sobre la investigación, evalúa opciones legales y ha expresado su deseo de que su madre, quien fue deportada “injustamente”, pueda obtener un permiso para volver a Estados Unidos. El alcalde de Dallas, Eric Johnson, advirtió sobre una creciente tolerancia a la violencia política como forma de lograr cambios, al afirmar que “si no hacemos algo al respecto, este no será el último” incidente de este tipo, en un contexto de creciente tensión por las detenciones masivas de inmigrantes.

