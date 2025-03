El logro que celebra Greg Abbott en Texas: “Número uno”

Greg Abbot demostró toda su felicidad el 13 de marzo, a partir de una interesante distinción que recibió Texas. La zona lidera el listado de las universidades de investigación de primer nivel dentro de Estados Unidos, algo que, según el republicano, fue posible gracias a su “trabajo duro para convertir ideas innovadoras en realidad”.

Greg Abbott destacó el trabajo de las universidades texanas

A través de una publicación en su cuenta de X, Abbott le informó a la comunidad este hito. “¿Sabías que Texas es hogar de 16 universidades de investigación número uno? La mayor cantidad en el país”, expresa la fotografía que escogió para acompañar su breve mensaje.

El gobernador Greg Abbott reveló el importante hito para Texas @GregAbbott_TX (X)

Esta afirmación nace a partir de una detallada investigación en conjunto por parte del Consejo Americano de Educación (ACE, por sus siglas en inglés) y la Fundación Carnegie, la cual se dedica a mejorar la enseñanza y el aprendizaje en todos los niveles educativos de Estados Unidos.

“Estas actualizaciones de las Clasificaciones Carnegie son el primer paso para adaptar un sistema con décadas de antigüedad al siglo XXI. Estamos ampliando nuestro reconocimiento de las diversas maneras en que las universidades participan en la investigación y el desarrollo”, expresó Timothy FC Knowles, presidente de la Fundación Carnegie.

Las categorías que llevaron a Texas al primer puesto en EE.UU.

Las clasificaciones de investigación en universidades se dividen en diferentes secciones, según el nivel de inversión y el número de doctorados que se otorgan. Estas ayudan a entender cuánta actividad investigadora se lleva a cabo en cada institución y se explica del siguiente modo:

R1 (Universidades de Investigación de más alto nivel) : para obtener esta clasificación, las universidades deben gastar más de US$50 millones de dólares al año en investigación y otorgar al menos 70 doctorados en investigación cada año. En 2025, 187 universidades recibieron esta distinción, lo que significa que son las que tienen un gran impacto en la investigación a nivel mundial.

: para obtener esta clasificación, las universidades deben gastar más de US$50 millones de dólares al año en investigación y otorgar al menos 70 doctorados en investigación cada año. En 2025, 187 universidades recibieron esta distinción, lo que significa que son las que tienen un gran impacto en la investigación a nivel mundial. R2 (Universidades con alta actividad investigadora): las universidades en esta categoría deben gastar al menos US$5 millones en investigación y otorgar 20 doctorados en investigación cada año. En este caso, 139 instituciones fueron reconocidas como R2.

las universidades en esta categoría deben gastar al menos US$5 millones en investigación y otorgar 20 doctorados en investigación cada año. En este caso, 139 instituciones fueron reconocidas como R2. Colegios y Universidades de Investigación (RCU): esta nueva categoría reconoce a las instituciones que no tienen tradición en investigación, o que no otorgan muchos doctorados, pero que invierten más de US$2,5 millones anuales en investigación. Este año, 216 instituciones recibieron esta clasificación.

Las universidades de Texas fueron distinguidas a nivel nacional en EE.UU. Pixabay

El objetivo de las universidades de primer nivel en Texas

Varias universidades del Estado de la Estrella Solitaria buscan el nivel más alto porque les permite atraer más estudiantes, profesores y recursos, todos altamente calificados. Incrementar significativamente su número también es un objetivo de muchos líderes estatales, dado que se consideran motores económicos para la comunidad.

Hay diferentes niveles y consideraciones para calificar a una universidad en Estados Unidos Freepik

Según Texas Tribune, las últimas clasificaciones universitarias que se publicaron en 2022 añadieron cinco nuevas instituciones en Texas: Baylor College of Medicine, Southern Methodist University, University of Texas Health Science Center de Houston, University of Texas Health Science Center de San Antonio y UT Southwestern Medical Center.

“Antes de estas actualizaciones no estaba claro qué requisitos debían cumplir las instituciones para obtener una designación de investigación. Esta confusión generó distracciones y una competencia improductiva entre universidades. Ahora, las designaciones son más sencillas”, declaró Mushtaq Gunja, director ejecutivo de los sistemas de Clasificación Carnegie.

Las universidades más prestigiosas de Texas

El estado cuenta con muchas universidades que se destacan por diferentes asuntos y beneficios Freepik

Según un estudio por parte de Forbes, totalmente independiente la Fundación Carnegie y basado en factores como el éxito de los egresados o el nivel de deuda estudiantil, las mejores universidades de Texas entre 2024 y 2025 son:

Rice University

University of Texas at Austin

Texas A&M University

Trinity University

Southern Methodist University

University of Houston

University of Texas, Dallas

Baylor University

Texas Tech University

University of North Texas