El masivo operativo de la policía en Houston para multar a los conductores infractores este fin de semana largo

La ciudad de Houston, en Texas, desplegó un operativo masivo de control de tránsito destinado a sancionar a conductores imprudentes durante el fin de semana largo por el Día del Trabajo. Las autoridades locales remarcaron que el propósito es evitar tragedias y garantizar más seguridad en las autopistas con mayor circulación de la zona metropolitana.

Controles en autopistas de Houston por el Día del Trabajo

El alcalde de Houston, John Whitmire, informó que los despliegues estarán concentrados en la autopista 225, la I-45 sur y el 610 Loop en sus tramos sur y este. En estas áreas se incrementará la presencia de la policía de Houston junto con otras agencias del orden.

Esto dijo el alcalde Whitmore sobre el operativo de tránsito en Houston

“Me complace anunciar que este miércoles y jueves tendremos otra iniciativa de control de tráfico. Estas iniciativas han sido muy exitosas en toda nuestra ciudad”, señaló el alcalde en un comunicado a través de sus redes sociales.

Según comentó a Telemundo Houston el capitán Marco Leal, del Distrito Policial 2 del condado Harris, se utilizarán radares en distintos puntos estratégicos. “Uno puede recibir una infracción y probablemente confinamiento en la cárcel”, advirtió.

Advertencias a conductores de Houston

El capitán Leal explicó que el despliegue no tendrá relación con procesos migratorios. “Nosotros no vamos a referir a nadie a inmigración, pero si hay algo pendiente, tienen que arreglar ese problema inmediatamente”, indicó. La advertencia apunta a quienes acumulen infracciones o tengan órdenes previas, ya que podrían enfrentar consecuencias adicionales si son detectados.

El alcalde Whitmire destacó la magnitud del operativo. “Esperamos enviar un mensaje contundente de que no vamos a tolerar un tráfico peligroso. Es un despliegue enorme en el que unimos a las fuerzas del orden para hacer cumplir nuestras leyes de tránsito. Así que reduzcamos la velocidad, seamos prudentes y pongámonos a trabajar”, subrayó.

El despliegue incluye el uso de radares móviles en puntos estratégicos para detectar exceso de velocidad en corredores de alto tránsito ACS - ACS

Cooperación entre agencias de seguridad en Texas

El operativo cuenta con la colaboración de distintas agencias, tales como:

El Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés).

El Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés).

La Oficina del Sheriff Ed González.

El Alguacil García del Precinto 2.

El Alguacil Sandlin del Precinto 8.

La Policía de Metro.

El Departamento de Policía de Pasadena.

El objetivo principal es reducir el exceso de velocidad y los episodios de ira al volante, dos de las causas más comunes de choques en la región. Las autoridades indicaron que los controles continuarán durante todo el fin de semana.

Otra medida de tránsito: nueva ordenanza sobre camellones en Houston

Además de los controles viales, el Concejo Municipal de Houston aprobó una ordenanza para prohibir que los peatones permanezcan en camellones angostos. La iniciativa fue avalada por 11 votos contra dos y busca reducir accidentes graves, de acuerdo a Click 2 Houston.

El plan de seguridad se enfoca también en reducir episodios de ira al volante, una de las principales causas de choques en la región Facebook Texas Highway Patrol

Según la concejala Mary Nan Huffman, la normativa tiene que ver "100% con la seguridad pública". “Hemos visto demasiados incidentes peligrosos: personas con niños, mascotas e incluso sillas de ruedas que permanecen en áreas que nunca fueron pensadas para el tránsito peatonal”, afirmó.

La nueva medida establece que será ilegal sentarse, permanecer de pie o caminar en camellones de seis pies de ancho o menos, así como en vías divididas que no cuenten con camellón. La infracción será considerada un delito menor de Clase C y podrá castigarse con multas de hasta US$500.