El masivo operativo de la policía en Houston para multar a los conductores infractores este fin de semana largo
Las autoridades de Texas reforzarán la vigilancia con múltiples agencias de seguridad vial para reducir accidentes y desalentar conductas peligrosas durante el feriado por el Labor Day
- 3 minutos de lectura'
La ciudad de Houston, en Texas, desplegó un operativo masivo de control de tránsito destinado a sancionar a conductores imprudentes durante el fin de semana largo por el Día del Trabajo. Las autoridades locales remarcaron que el propósito es evitar tragedias y garantizar más seguridad en las autopistas con mayor circulación de la zona metropolitana.
Controles en autopistas de Houston por el Día del Trabajo
El alcalde de Houston, John Whitmire, informó que los despliegues estarán concentrados en la autopista 225, la I-45 sur y el 610 Loop en sus tramos sur y este. En estas áreas se incrementará la presencia de la policía de Houston junto con otras agencias del orden.
“Me complace anunciar que este miércoles y jueves tendremos otra iniciativa de control de tráfico. Estas iniciativas han sido muy exitosas en toda nuestra ciudad”, señaló el alcalde en un comunicado a través de sus redes sociales.
Según comentó a Telemundo Houston el capitán Marco Leal, del Distrito Policial 2 del condado Harris, se utilizarán radares en distintos puntos estratégicos. “Uno puede recibir una infracción y probablemente confinamiento en la cárcel”, advirtió.
Advertencias a conductores de Houston
El capitán Leal explicó que el despliegue no tendrá relación con procesos migratorios. “Nosotros no vamos a referir a nadie a inmigración, pero si hay algo pendiente, tienen que arreglar ese problema inmediatamente”, indicó. La advertencia apunta a quienes acumulen infracciones o tengan órdenes previas, ya que podrían enfrentar consecuencias adicionales si son detectados.
El alcalde Whitmire destacó la magnitud del operativo. “Esperamos enviar un mensaje contundente de que no vamos a tolerar un tráfico peligroso. Es un despliegue enorme en el que unimos a las fuerzas del orden para hacer cumplir nuestras leyes de tránsito. Así que reduzcamos la velocidad, seamos prudentes y pongámonos a trabajar”, subrayó.
Cooperación entre agencias de seguridad en Texas
El operativo cuenta con la colaboración de distintas agencias, tales como:
- El Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés).
- El Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés).
- La Oficina del Sheriff Ed González.
- El Alguacil García del Precinto 2.
- El Alguacil Sandlin del Precinto 8.
- La Policía de Metro.
- El Departamento de Policía de Pasadena.
El objetivo principal es reducir el exceso de velocidad y los episodios de ira al volante, dos de las causas más comunes de choques en la región. Las autoridades indicaron que los controles continuarán durante todo el fin de semana.
Otra medida de tránsito: nueva ordenanza sobre camellones en Houston
Además de los controles viales, el Concejo Municipal de Houston aprobó una ordenanza para prohibir que los peatones permanezcan en camellones angostos. La iniciativa fue avalada por 11 votos contra dos y busca reducir accidentes graves, de acuerdo a Click 2 Houston.
Según la concejala Mary Nan Huffman, la normativa tiene que ver "100% con la seguridad pública". “Hemos visto demasiados incidentes peligrosos: personas con niños, mascotas e incluso sillas de ruedas que permanecen en áreas que nunca fueron pensadas para el tránsito peatonal”, afirmó.
La nueva medida establece que será ilegal sentarse, permanecer de pie o caminar en camellones de seis pies de ancho o menos, así como en vías divididas que no cuenten con camellón. La infracción será considerada un delito menor de Clase C y podrá castigarse con multas de hasta US$500.
Otras noticias de Agenda EEUU
Venezuela se juega todo. Los 32 convocados para buscar la clasificación al Mundial 2026 ante Argentina y Colombia
Uno por uno. La lista de los 19 empleos mejor pagados en EE.UU. que no requieren título universitario
Kroger. La doble mala noticia de un histórico supermercado: despide a 1000 empleados y confirma el cierre de 60 tiendas
- 1
Diego Spagnuolo hoy: dice que el Gobierno le ofreció abogados, evalúa presentarse como arrepentido y afirma que teme por su vida
- 2
La inesperada revelación de la exprimera dama de Uruguay sobre su divorcio y sus lapidarias críticas contra Lacalle Pou
- 3
Jorge Martínez: su recuperación, la relación que se terminó en México y su regreso a Buenos Aires
- 4
Escándalo en Italia por un sitio al que subían fotos sexistas de actrices y políticas, incluidas de Meloni