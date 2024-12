En Lyft o en el patrullero: Dallas premia con descuentos a conductores alcoholizados si no manejan

Con la inminente llegada de las fiestas de fin de año, el condado de Dallas puso en marcha una campaña para reducir los siniestros viales causados por conductores alcoholizados. La iniciativa, enmarcada en el programa What Alcohol Says, incluye incentivos para quienes opten por servicios de transporte cuando hayan ingerido bebidas alcohólicas. El objetivo es prevenir las consecuencias devastadoras que tiene esta problemática en las carreteras del condado.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas se encarga del control de los conductores Facebook (Texas Department of Public Safety)

En 2023, el condado de Dallas reportó 2113 choques relacionados con el consumo de alcohol, la segunda cifra más alta en todo el Estado de la Estrella Solitaria, señalaron las autoridades en el lanzamiento de esta campaña. De estos siniestros, 108 resultaron en muertes. Según el jefe de policía de Irving, Derick Miller, las colisiones vinculadas a la intoxicación continúan en aumento. Solo este año se han registrado 12 accidentes fatales en esa ciudad.

En palabras de Lauren Black, asistente del fiscal de distrito del condado de Dallas: “Los recordatorios sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol son necesarios cada año”. Esta declaración refleja la preocupación constante de las autoridades ante el impacto de esta problemática, especialmente durante las festividades, cuando los riesgos tienden a incrementarse.

Regalarán descuentos de cinco dólares en servicios de Lyft para evitar que las personas alcoholizadas conduzcan Dallas County District Attorney's Office

Descuentos para quienes elijan Lyft cuando beban alcohol

El programa What Alcohol Says cuenta con el respaldo de múltiples organizaciones, incluidas Madres Contra Conductores Alcoholizados (MADD, por sus siglas en inglés), AAA Texas, Methodist Dallas Medical Center y 24 Hour Dallas. En colaboración con 39 establecimientos locales, la campaña ofrece códigos de descuento de 5 dólares para viajes en Lyft a quienes decidan no manejar después de consumir alcohol.

Bryan Tony, representante de la organización 24 Hour Dallas, explicó que los establecimientos participantes estarán identificados con carteles y posavasos promocionales. “Queremos asegurarnos de que las personas que decidan beber también opten por no conducir. Estas promociones buscan que las celebraciones sean seguras y responsables”, comentó.

El lanzamiento del programa se hizo en los últimos días con la presencia de autoridades locales Dallas County District Attorney's Office

Según MADD Texas, el objetivo principal es promover celebraciones seguras mediante la concientización y los incentivos para utilizar transporte compartido. Por su parte, el fiscal de distrito del condado de Dallas recordó en sus redes sociales que conducir bajo los efectos del alcohol no solo pone en peligro al conductor, sino también a otros en la carretera. “Disfruta tus vacaciones y siente la confianza de haber tomado la decisión correcta: ser pasajero en un Uber, Lyft o contar con un conductor designado, no terminar en un patrullero”, publicaron en su página oficial de Facebook.

27/06/2018 Recurso de Lyft, VTC ECONOMIA EMPRESAS ESPAÑA EUROPA LYFT

¿Conducir alcoholizado puede llevar a la deportación?

Además del peligro para la integridad propia y ajena que provoca la conducción bajo los efectos del alcohol, esto podría llegar a derivar en una deportación si el infractor es inmigrante. En este sentido, es importante recordar que está en análisis un proyecto de ley para convertir esta acción, conocida con el término DUI, en un delito que dé lugar a la expatriación e inadmisibilidad para los migrantes.

“La Ley para Proteger Nuestras Comunidades de DUI, garantiza que los inmigrantes ilegales que pongan en peligro a las comunidades al conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos del alcohol puedan ser expulsados de Estados Unidos”, se indicó un comunicado publicado en febrero de este año.