Noticias de Texas hoy, en vivo: Abbott renueva la declaración de desastre por las condiciones climáticas y reportes del martes 10 de marzo

El 9 de marzo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, renovó la declaración de desastre debido a las condiciones meteorológicas propensas a incendios que comenzaron el 10 de agosto de 2025.

Greg Abbott extendió el estado de desastre en Texas ante el riesgo elevado de incendios forestales Archivo

Esta medida se tomó tras la confirmación de la División de Gestión de Emergencias de Texas de que estas condiciones climáticas extremas se mantienen como una amenaza inminente de daños graves, lesiones o pérdida de vidas y propiedades en varios condados del estado, que incluyen zonas como Bexar, El Paso, Travis y otros, informó el gobierno en un comunicado.