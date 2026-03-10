Noticias de Texas hoy, en vivo: Abbott renueva la declaración de desastre por las condiciones climáticas y reportes del martes 10 de marzo
Actualizaciones al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado de la Estrella Solitaria: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Abbott renueva la proclamación de desastre por condiciones climáticas extremas en marzo
El 9 de marzo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, renovó la declaración de desastre debido a las condiciones meteorológicas propensas a incendios que comenzaron el 10 de agosto de 2025.
Esta medida se tomó tras la confirmación de la División de Gestión de Emergencias de Texas de que estas condiciones climáticas extremas se mantienen como una amenaza inminente de daños graves, lesiones o pérdida de vidas y propiedades en varios condados del estado, que incluyen zonas como Bexar, El Paso, Travis y otros, informó el gobierno en un comunicado.
El clima en Texas del 10 de marzo: cuánto durarán las tormentas
Para este 10 de marzo, se mantiene la alerta por tormentas fuertes en el norte y centro de Texas. De acuerdo con el pronóstico del National Weather Service en Fort Worth, se espera que:
- Una línea desorganizada de tormentas cruzará la región entre la tarde del martes y la mañana del miércoles.
- Se intensificarán tormentas especialmente en el este del estado, con lluvias fuertes, ráfagas de viento, granizo e incluso tornados aislados, con mayor riesgo en zonas cercanas al corredor de la autopista I-35.
- El periodo más activo se espera entre las 16 hs y la medianoche, especialmente en el área de Dallas-Fort Worth y ciudades cercanas como Waco, Killeen, Cisco y Graham.
- Hacia el miércoles por la tarde, el sistema comenzará a desplazarse fuera de la región.
Noticias en vivo de Texas
