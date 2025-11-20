En Texas: dijeron que transportaban baterías, pero la CBP descubrió una carga ilegal de más de US$2,6 millones
Los agentes federales realizaron una inspección con perros detectores de drogas en la frontera entre EE.UU. y México
- 3 minutos de lectura'
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) realizó un operativo en la frontera entre Estados Unidos y México que culminó con el descubrimiento de una carga ilegal de más de 2,6 millones de dólares. Los agentes interceptaron un camión en el puerto de entrada de Texas que presuntamente transportaba baterías.
El operativo de la CBP en la frontera de Texas que halló sustancias ilícitas en un camión
El viernes 14 de noviembre, oficiales de la CBP inspeccionaron un camión de carga que transportaba baterías y hallaron 40 paquetes de presunta metanfetamina. El operativo tuvo lugar en el puerto de entrada de Laredo, en Texas.
En un comunicado oficial de la agencia federal publicado el martes 18 de noviembre, las autoridades detallaron que un camión de remolque fue derivado a una inspección secundaria en el puente Colombia Solidarity, que conecta la frontera entre Nuevo León (México) y Laredo (Texas).
El operativo fue realizado con perros detectores de drogas y un sistema de inspección no intrusivo, en el que la CBP encontró 40 paquetes de 132 kilogramos de presunta metanfetamina. Las sustancias ilícitas, valuadas en US$2.604.215, fueron halladas ocultas en el interior del vehículo.
El comunicado de la CBP tras el hallazgo de sustancias ilícitas en un camión en Texas
El director del puerto de entrada de Laredo, Alberto Flores, señaló que los agentes de la CBP “mantuvieron una estricta vigilancia y frustraron un importante intento de contrabando de metanfetamina". Las autoridades confiscaron los narcóticos y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) se encuentra a cargo de la investigación.
“Este tipo de acciones de control avalan nuestros esfuerzos continuos en materia de seguridad fronteriza e impiden que este veneno llegue a las calles de Estados Unidos", concluyó el funcionario.
El apoyo de la brigada canina en los operativos fronterizos de la CBP
La agencia federal cuenta con una unidad de perros detectores de drogas que cooperan en las inspecciones más exhaustivas de la entidad, en los puertos de entrada a EE.UU. Según el sitio web del organismo, “los equipos caninos de Búsqueda y Rescate reciben entrenamiento en tres disciplinas: obediencia, rastreo y búsqueda en áreas extensas".
La brigada canina se especializó con base en una serie de objetivos, como respuesta posterior al 11-S en apoyo de combatir el terrorismo y el incremento de los niveles de violencia en la frontera, el aumento de las agresiones contra oficiales de la CBP e inmigrantes, y una fijación en la mejora de la eficacia operativa y la seguridad del personal.
A su vez, la agencia destacó que estos canes son capaces de detectar tanto diferentes tipos de drogas como a humanos ocultos. Entre las sustancias ilícitas que pueden percibir se encuentran la marihuana, la cocaína, la heroína, la metanfetamina, el hachís y el éxtasis.
Entre las capacidades que la CBP enseña a los perros detectores, la brigada canina se incluyen las armas de fuego, grandes cantidades de billetes o incluso restos humanos en los equipajes, vehículos y zonas remotas.
Otras noticias de Agenda EEUU
"Ya está en marcha". Melania Trump sorprende al afirmar que las máquinas con IA reemplazarán a los soldados en EE.UU.
Carolina del Norte. Qué se sabe de las redadas masivas del ICE con más de 250 migrantes detenidos
Recompensa. Las autoridades de Nueva York otorgarán US$2000 a quienes denuncien una práctica ilegal
- 1
Una explosión ferroviaria eleva la tensión entre Polonia y Rusia: dos detenidos y 10.000 soldados desplegados
- 2
El peronismo bonaerense en la montaña rusa: la advertencia de Massa, la definición de Máximo y la incredulidad de Kicillof
- 3
Rating: la quinta eliminación de MasterChef recalentó los números del reality de cocina
- 4
Los Cuadernos de las Coimas. Sobreseyeron a Enrique Pescarmona y se leen en el juicio los aportes de los arrepentidos