Texas prohíbe que municipios anulen las reglas estatales para food trucks: qué significa para los migrantes

La regulación de los camiones de comida en Texas, también conocidos en inglés como food trucks, cambia desde el 1° de julio. La nueva ley HB 2844 crea un sistema estatal unificado que reemplaza los permisos municipales múltiples por una única licencia válida en todo el territorio, lo que podría afectar a la comunidad migrante.

Ley HB 2844 en Texas: cómo funciona la nueva licencia estatal para food trucks

Hasta ahora, los operadores de food trucks debían cumplir con requisitos distintos según cada ciudad o condado. Esto implicaba costos repetidos y trámites paralelos. Con el nuevo esquema, el permiso será emitido a nivel estatal y permitirá trabajar en distintas jurisdicciones sin repetir gestiones.

El Departamento de Servicios de Salud de Texas (DSHS, por sus siglas en inglés) quedará a cargo de clasificar las licencias según el tipo de manipulación de alimentos. También administrará un registro público con los resultados de inspecciones sanitarias para cada unidad.

A partir del 1° de julio, la ley HB 2844 establecerá que sus disposiciones prevalecen sobre cualquier regulación local que entre en conflicto. Municipios y condados no podrán impedir la operación de un vendedor que cuente con autorización estatal, siempre que respete normas locales relacionadas con ubicación y horarios que no contradigan el marco general.

Bajo el nuevo modelo, un mismo operador podrá trasladarse entre ciudades sin enfrentar nuevas exigencias administrativas. Además, el texto también limita ciertas prácticas locales. Quedan prohibidas condiciones como:

Exigir dispositivos de rastreo.

Pedir huellas dactilares.

Restricciones sobre la cantidad de licencias disponibles.

La nueva normativa permitirá que los food trucks operen en todo el estado bajo estándares de inspección de salud unificados

Nuevas reglas para food trucks en Texas: licencias, inspecciones y requisitos desde julio

El nuevo sistema exigirá una licencia individual por cada vehículo en funcionamiento. Además, los conductores deberán contar con permiso de conducir comercial cuando el tipo de unidad lo requiera según la normativa de transporte vigente.

Los operadores deberán cumplir con estándares de seguridad alimentaria definidos a nivel estatal y contar con certificaciones correspondientes. También deberán informar sus ubicaciones de trabajo, lo que permitirá integrar una base de datos accesible para autoridades.

La legislación contemplará exenciones para pequeños productores con ingresos anuales inferiores a US$1.5 millones. En esos casos, no podrán imponerse tarifas municipales adicionales si ya poseen el permiso estatal.

El esquema también incorporará tres categorías según el nivel de riesgo sanitario. La clasificación determinará la frecuencia y el tipo de inspecciones:

Tipo I : vendedores de alimentos preenvasados y bebidas de bajo riesgo.

: vendedores de alimentos preenvasados y bebidas de bajo riesgo. Tipo II : alimentos que requieren manipulación y preparación limitada.

: alimentos que requieren manipulación y preparación limitada. Tipo III: vendedores que preparan, cocinan y sirven comida directamente desde el vehículo (el grupo con mayores requisitos de seguridad).

El estado garantizará que las inspecciones sean aleatorias y estandarizadas para asegurar que el vehículo sea seguro para el manejo de alimentos, aunque las autoridades locales podrán participar mediante acuerdos formales. El sistema busca uniformar criterios sanitarios en todo Texas.

La ley HB 2844 en Texas establece un sistema de licencias estatal uniforme, lo cual tiene consecuencias significativas tanto para la autonomía municipal como para la comunidad migrante en el estado Imagen ilustrativa generada con IA

Impacto de la ley HB 2844 en inmigrantes que trabajan con food trucks en Texas

Dado que la licencia ahora es estatal y profesional, la Comisión de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés) exigirá prueba de presencia legal en EE.UU., uno de los puntos centrales de la normativa. Este requisito se aplicará de manera uniforme en todo el territorio.

Esto implica que personas en situación migratoria irregular no podrán acceder al permiso obligatorio para operar. Antes de esta ley, algunas ciudades aplicaban criterios diferentes o no vinculaban el trámite al estatus migratorio.

Se estima que alrededor de 18.000 licencias actuales podrían verse afectadas por esta condición, lo que representa un porcentaje del total de operadores que no están asociados a un número de Seguro Social.